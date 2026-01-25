Microsoft khuyên người dùng gỡ bản vá Windows 11 tháng 1/2026

Thông báo được Microsoft đưa ra sau nhiều báo cáo cho thấy bản cập nhật tháng 1/2026 gây ra các sự cố nghiêm trọng về hệ thống và ứng dụng trên Windows 11. Được triển khai tự động từ ngày 13/1, bản cập nhật đã nâng cấp các hệ thống lên phiên bản OS Build 26200.7623, nhưng lại dẫn đến hàng loạt vấn đề như treo ứng dụng Outlook Classic, màn hình đen và lỗi hệ thống.

Cập nhật bảo mật Windows 11 gây màn hình đen, lỗi hệ thống.

Đặc biệt, những người dùng Outlook Classic sử dụng tài khoản email POP hoặc tệp PST cục bộ đang gặp phải tình trạng nghiêm trọng. Ứng dụng Outlook có thể bị treo, không phản hồi, không đóng đúng cách hoặc liên tục tải lại tin nhắn, khiến cho việc sử dụng trở nên khó khăn. Microsoft khuyến nghị người dùng nên chuyển sang sử dụng Outlook webmail hoặc gỡ cài đặt bản cập nhật cho đến khi có bản vá lỗi chính thức.

Ngoài các vấn đề với Outlook, nhiều người dùng cũng báo cáo rằng bản cập nhật KB5074109 đã gây ra các sự cố khác như màn hình đen, thiết lập màn hình nền bị đặt lại, lỗi tùy chỉnh File Explorer và các ứng dụng bị treo khi truy cập dịch vụ lưu trữ đám mây như OneDrive hoặc Dropbox. Do đó, việc gỡ cài đặt bản cập nhật hiện được xem là giải pháp tạm thời hợp lý trong khi Microsoft tìm kiếm cách khắc phục triệt để.

Hướng dẫn cách giải quyết từ Microsoft

Để hỗ trợ người dùng, Microsoft đã công bố tài liệu hướng dẫn với một số giải pháp tạm thời, bao gồm việc sử dụng webmail thay vì ứng dụng Outlook trên máy tính và di chuyển các tệp PST ra khỏi các thư mục đồng bộ hóa trên đám mây.

Người dùng Windows 11 được khuyên hoàn tác cập nhật.

Nếu các biện pháp này không hiệu quả, người dùng có thể hoàn tác bản cập nhật bằng cách vào Settings > Windows Update > Update history > Uninstall updates. Tuy nhiên, Microsoft đã cảnh báo rằng việc gỡ bỏ bản vá có thể làm tăng rủi ro bảo mật, vì bản cập nhật này chứa hơn 100 bản vá lỗi bảo mật.

Trước đó, Microsoft đã phát hành các bản cập nhật ngoài lịch trình để khắc phục các lỗi nghiêm trọng khác từ chu kỳ cập nhật này, như sự cố với đăng nhập Remote Desktop và tắt hệ thống. Tuy nhiên, sự cố liên quan đến Outlook vẫn chưa được giải quyết. Công ty cho biết họ đang điều tra nguyên nhân gốc rễ và dự kiến sẽ phát hành bản sửa lỗi toàn diện hơn trong bản cập nhật tiếp theo.

Đây được xem là một khởi đầu khó khăn cho lịch trình cập nhật Windows 11 năm 2026, sau một năm 2025 đã bị ảnh hưởng bởi nhiều bản vá gây gián đoạn.