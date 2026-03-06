Ba nhà mạng đồng loạt tăng giá cước Internet cố định

Thay đổi được ba nhà mạng lớn tại Việt Nam vừa đồng loạt triển khai. Trong đó, Viettel và FPT tăng lên 195.000 đồng mỗi tháng cho gói thấp nhất, còn VNPT là 190.000 đồng. Trước đó, gói Internet cố định "sàn" của ba nhà mạng là 180.000 đồng/tháng, cho tốc độ tải 300 Mbps.

Ngoài giá cước, mỗi nhà mạng cũng có chính sách riêng, chẳng hạn tặng thêm một tháng cho người đóng trước một năm, tặng modem. Ngoài ra, người dùng cũng phải trả phí lắp đặt lần đầu 300.000 đồng.

Riêng tại một số khu vực đô thị như nội thành Hà Nội và TP HCM, VNPT và Viettel có giá riêng, trong đó gói cước tháng thấp nhất là 235.000-255.000 đồng. Ngoài ra, một số gói khác của các nhà mạng cũng tăng vài chục nghìn đồng so với trước.

Giá thuê bao Internet tháng của một nhà mạng trước thay đổi (ảnh trên) và hiện tại. Ảnh chụp màn hình

Đại diện các nhà mạng chưa giải thích cho động thái trên. Nhân viên kinh doanh của một nhà mạng cho biết thực tế các gói cước có thể thay đổi tùy theo chính sách bán hàng tại từng khu vực hay đợt khuyến mại. Tuy nhiên, thay đổi lần này dễ nhận ra ở gói thấp nhất, áp dụng cho khách hàng đăng ký mới, còn người đã dùng trước đó vẫn áp dụng theo mức cũ.

Theo một chuyên gia viễn thông có hơn 10 năm làm trong lĩnh vực này tại Việt Nam, việc tăng giá do các nhà mạng đang đầu tư mạnh vào nâng cấp hạ tầng lên các công nghệ mới như XGSPON, mở thêm tuyến cáp quang, trong khi giá vốn thuộc nhóm rẻ nhất thế giới. Sự điều chỉnh sẽ góp phần tăng nguồn lực cho nâng cấp hạ tầng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dùng ngày càng tăng, đặc biệt về số lượng các thiết bị IoT. Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam, trung bình mỗi người Việt đang có khoảng bốn thiết bị kết nối vào mạng.

Ngoài ra, xu hướng tăng giá của thiết bị điện tử do "cơn khát RAM" có thể cũng góp phần vào động thái mới. "Nhiều thiết bị điện tử nói chung đang tăng giá trên toàn cầu, bao gồm modem, router, trong khi nhà mạng Việt Nam đang cung cấp chúng miễn phí hoặc với giá rất rẻ", chuyên gia này nói.

Đây là lần hiếm hoi các nhà cung cấp dịch vụ Internet cố định tại Việt Nam tăng cước sau thời gian dài đưa ra các gói cạnh tranh về giá và tốc độ. Giai đoạn 2024-2025, ba nhà mạng liên tục chạy đua nâng tốc độ Internet lên 1 Gbps, ứng dụng công nghệ XGSPON, bổ sung nội dung truyền hình, game, mạng xã hội... Tháng 4/2025, FPT, Viettel, VNPT cũng đồng loạt nâng gấp đôi tốc độ tối thiểu cho người dùng, lên 300 Mbps mà không tăng giá.

Lần gần nhất nhà mạng thực hiện động thái tương tự là năm 2023. Khi đó, cả ba ngừng cung cấp gói cước giá rẻ, gói data không giới hạn, còn dịch vụ Internet cố định yêu cầu trả phí lắp đặt 300.000 đồng, thay vì miễn phí như trước . Họ cũng "bắt tay" từ chối ký hợp đồng mới với người còn nợ cước ở nhà mạng khác.

Cơ quan quản lý khi đó cho biết động thái này không vi phạm nên không can thiệp, đồng thời cho rằng giá cước viễn thông tại Việt Nam "luôn giảm và giảm đến mức không giảm được nữa", thậm chí thuộc nhóm rẻ nhất thế giới. Giá cước quá thấp có thể khiến doanh nghiệp cung cấp dịch vụ gặp khó khi cần tái đầu tư. Doanh nghiệp viễn thông được tự quyết định giá áp dụng cho người sử dụng trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh của họ và thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo giá cước theo quy định.

Theo các bảng xếp hạng viễn thông của thế giới, Internet Việt Nam thuộc nhóm rẻ nhất, kể cả tính theo dung lượng hay theo cước hàng tháng. Ví dụ, thống kê của Liên minh Viễn thông thế giới ITU năm 2025 cho thấy, tính riêng các quốc gia và vùng lãnh thổ cung cấp Internet hàng tháng không giới hạn dung lượng, Việt Nam nằm trong top 10 chi phí hàng tháng thấp nhất, ở mức 6,72 USD. Một số quốc gia có chi phí thấp hơn, nhưng đổi lại tốc độ thấp, thậm chí vẫn sử dụng mạng ADSL. Còn ở Việt Nam, người dùng được tiếp cận Internet cáp quang, dung lượng không giới hạn và tốc độ trên 100 Mbps.

Báo cáo của Counterpoint Research tháng 2 cho biết giá chip nhớ tăng khoảng 600% đang đe dọa nguồn cung các thiết bị như bộ định tuyến băng rộng và đầu thu kỹ thuật số của nhà mạng. Nguyên nhân là các thiết bị này bắt buộc phải dùng chip nhớ nhưng nhà sản xuất chúng lại ở vị thế yếu trong chuỗi cung ứng, khó tiếp cận linh kiện so với các hãng điện thoại hay máy tính. Hiện chi phí bộ nhớ chiếm ít nhất 20% giá thành linh kiện của một bộ định tuyến giá rẻ, trong khi một năm trước chỉ khoảng 3%, theo Counterpoint.

Một người đang cắm dây Ethernet vào modem để kết nối Internet. Ảnh: Lưu Quý

Theo báo cáo cuối 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam có bước tiến lớn về hạ tầng băng rộng, như đưa vào vận hành các tuyến cáp biển mới ADC, SJC2 và tuyến cáp đất liền quốc tế VSTN do người Việt làm chủ 100%, nâng tổng dung lượng quốc tế lên 80 Tbps, đảm bảo an toàn kết nối. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 87,6%. Bảng xếp hạng tháng 1/2026 của Ookla Speedtest ghi nhận tốc độ Internet cố định tại Việt Nam là 284,99 Mbps, đứng thứ 10 thế giới.