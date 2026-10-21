Cụ bà 84 tuổi yêu say đắm tổng tài AI, mỗi ngày dành 10 tiếng ngắm "bạn trai"

Một cụ bà tại Trung Quốc khiến gia đình sửng sốt khi đem lòng yêu một người đàn ông được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Không chỉ dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để xem video của "bạn trai", cụ còn viết thư tình, tính chuyện kết hôn và chi hàng chục triệu đồng mua những sản phẩm được quảng cáo qua tài khoản của nhân vật này.

Cụ bà mê đắm tổng tài AI

Theo trang SCMP, bà Trương Ngọc Lan (84 tuổi) sống tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, được gia đình phát hiện đang yêu một nhân vật nam do AI tạo ra trên nền tảng video ngắn.

Người đàn ông ảo này có tên Kiến Quốc, được xây dựng theo hình tượng "tổng tài bá đạo", kiểu nhân vật nam phổ biến trong các tiểu thuyết và phim ngôn tình Trung Quốc. Những nhân vật này thường được khắc họa là người đàn ông quyền lực, có tính cách mạnh mẽ, thích kiểm soát nhưng lại đặc biệt dịu dàng, quan tâm và che chở cho người mình yêu.

Bà Trương say đắm tổng tài AI.

Bị cuốn hút bởi hình tượng này, bà Trương dành hơn 10 tiếng mỗi ngày để theo dõi các video của Kiến Quốc cùng nhiều nhân vật ảo khác trên mạng. Bà còn tin rằng mình đang yêu Kiến Quốc, thậm chí từng nghĩ đến chuyện kết hôn với người đàn ông này.

Tháng 2/2026, bà Trương còn tự tay viết một bức thư tình gửi đến Kiến Quốc, trong đó bày tỏ sự đau khổ sau một cuộc tranh cãi mà bà tin rằng đã xảy ra giữa hai người. Trong thư, cụ bà xin lỗi vì đã khiến "bạn trai" tổn thương, đồng thời đặt câu hỏi liệu người đàn ông này có còn yêu thương mình hay không.

"Anh có ghét em và nghĩ rằng em không còn là cô gái nhỏ dịu dàng, đáng yêu như trước nữa không?", bà Trương viết.

Bà cũng thừa nhận bản thân bị thu hút bởi tính cách có phần độc đoán của Kiến Quốc, nhưng mong muốn hai người có thể giao tiếp và thấu hiểu nhau hơn.

"Anh chưa bao giờ cho em cơ hội được nói. Anh không thích lắng nghe. Em tin rằng giao tiếp là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ của chúng ta", bà bày tỏ.

Tổng tài AI "hút" phụ nữ trung niên, lớn tuổi

Theo SCMP, những nhân vật nam AI mang hình tượng "tổng tài bá đạo" đang thu hút sự quan tâm của nhiều phụ nữ trung niên và lớn tuổi tại Trung Quốc.

Các nhân vật này thường xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm, mái tóc chải ngược gọn gàng, phong thái chững chạc. Họ liên tục thể hiện sự quan tâm, nói những lời ngọt ngào, đôi khi còn gọi người xem là "chị yêu" để tạo cảm giác thân mật.

Các nhân vật ảo thu hút phụ nữ trung niên, lớn tuổi.

Gia đình bà Trương chỉ phát hiện mức độ gắn bó của bà với nhân vật ảo sau khi nhận thấy bà đã chi hơn 7.000 nhân dân tệ (khoảng 27 triệu đồng) để mua hàng tại cửa hàng trực tuyến gắn với tài khoản Kiến Quốc.

Đáng chú ý, có những sản phẩm được bán trên các nền tảng thương mại điện tử khác với giá chỉ 9,9 nhân dân tệ (khoảng 38.000 đồng), nhưng bà Trương lại bỏ ra hàng trăm nhân dân tệ để mua.

Đến tháng 3/2026, sau khi bà tiếp tục chi thêm 1.200 nhân dân tệ (khoảng 4,6 triệu đồng) để mua những cuốn sách được nhân vật AI giới thiệu, cháu gái của bà quyết định gửi đơn phản ánh đến hệ thống tiếp nhận khiếu nại của người tiêu dùng Trung Quốc.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ bị thao túng tình cảm bằng AI

Được biết, tài khoản Kiến Quốc đã bị Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc "khóa" vào tháng 2/2026 trong một chiến dịch nhằm xử lý những nội dung và hoạt động sai phạm trên không gian mạng.

Tuy nhiên, nhiều tài khoản có nội dung tương tự vẫn tiếp tục xuất hiện, sử dụng các nhân vật nam AI để thu hút người xem, đặc biệt là phụ nữ trung niên và cao tuổi.

Mọi người nên quan tâm nhiều hơn về người lớn tuổi trong gia đình.

Ông Trần Húc - giáo sư nghiên cứu về dân số già tại Đại học Vũ Hán, nhận định câu chuyện của bà Trương phản ánh những khó khăn của một bộ phận người cao tuổi trong việc phân biệt nhân vật ảo với con người thật.

Theo chuyên gia, khả năng nhận thức suy giảm theo tuổi tác có thể khiến một số người lớn tuổi gặp khó khăn hơn khi nhận diện các nội dung do AI tạo ra.

Bên cạnh đó, vụ việc còn cho thấy nhu cầu được yêu thương, đồng hành và tôn trọng của người cao tuổi. Khi những nhu cầu tình cảm này không được đáp ứng đầy đủ trong cuộc sống, họ có thể dễ dàng tìm kiếm sự an ủi từ các mối quan hệ trên không gian mạng.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng Trung Quốc. Họ lo ngại công nghệ AI đang trở thành công cụ để những đối tượng xấu lợi dụng tình cảm của người dùng nhằm trục lợi.

"AI đã trở thành một công cụ thuận tiện cho những kẻ lừa đảo", một dân mạng giấu tên bình luận.

Trong khi đó, số khác cho rằng các gia đình cần dành nhiều thời gian quan tâm, trò chuyện và đồng hành cùng người thân lớn tuổi để hạn chế nguy cơ bị lừa tình trên mạng.