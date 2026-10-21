AI càn quét ngành phim ngắn, diễn viên lao đao vì mất việc

Diễn viên thật lao đao vì phim ngắn AI lên ngôi.

Sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm đảo lộn ngành công nghiệp phim ngắn tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á. Những đoàn làm phim từng cần hàng chục, thậm chí cả trăm nhân sự nay chỉ cần vài người để sản xuất nội dung.

Diễn viên lao đao vì phim ngắn AI lên ngôi

Theo trang SCMP, đạo diễn Paddy Ma Wendi - người có nhiều năm kinh nghiệm sản xuất phim ngắn cho biết công nghệ AI đã làm thay đổi đáng kể cách thức vận hành của ngành giải trí này chỉ trong thời gian ngắn.

Trước đây, khi thực hiện một bộ phim ngắn tại Mỹ, ông thường phải thuê khoảng 20-30 người, bao gồm diễn viên và nhân viên hậu trường. Khi chuyển sang Trung Quốc sản xuất, có thời điểm đoàn phim của ông lên đến 100 nhân sự.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của công nghệ AI đã khiến quy mô sản xuất thu hẹp đáng kể.

"Hiện nay, để sản xuất một bộ phim ngắn bằng AI, chỉ cần khoảng 2-5 người làm việc trong một tuần", Paddy Ma chia sẻ.

Đạo diễn phim ngắn Paddy Ma Wendi (ở giữa).

Dù vậy, việc sản xuất phim bằng AI không hoàn toàn đơn giản. Các công cụ tạo video thường cho kết quả thiếu ổn định, khiến ê-kíp phải liên tục nhập câu lệnh, kiểm tra và chỉnh sửa để bảo đảm hình ảnh nhân vật, bối cảnh và nội dung câu chuyện có tính nhất quán.

Theo Paddy Ma, có những cảnh quay phải tạo đi tạo lại 20-30 lần mới đạt yêu cầu. Chi phí để hoàn thiện một đoạn video dài 15 giây có thể dao động từ 8-90 USD (khoảng 200.000 ~ 2,3 triệu đồng)

Trong khi đó, sự cạnh tranh khốc liệt khiến giá sản xuất phim ngắn AI ngày càng giảm. Tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, một số nhân sự chỉ được trả khoảng 3.000-4.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 11-15 triệu đồng) để sản xuất các bộ phim ngắn bằng tiếng Anh.

Paddy Ma thừa nhận đang cân nhắc rời khỏi lĩnh vực này vì lợi nhuận quá thấp và công việc ngày càng mang tính lặp lại.

Diễn viên từng kiếm hàng nghìn USD nay chật vật tìm việc

Không chỉ nhân viên hậu trường, nhiều diễn viên cũng đang đối mặt nguy cơ mất việc khi các nhà sản xuất chuyển sang sử dụng nhân vật AI.

Stevan Miladinovic, nam diễn viên 28 tuổi người Serbia từng tham gia bộ phim ngắn The Billionaire CEO's Runaway Wife (2024) cho biết anh từng nhận được nhiều lời mời casting tại châu Á vào đầu năm 2026.

Stevan Miladinovic cho biết rất khó tìm việc làm vì các hãng phim sử dụng AI để thay thế diễn viên.

Theo nam diễn viên, những quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Singapore và Trung Quốc từng là thị trường sản xuất phim ngắn sôi động. Một diễn viên chính có thể kiếm tới 8.000 USD (hơn 200 triệu đồng) chỉ sau 10 ngày làm việc.

Tuy nhiên, khi trở lại châu Á vào tháng 5/2026, Miladinovic bất ngờ phát hiện thị trường gần như đóng băng.

"Tôi liên hệ với một số diễn viên khác và họ nói rằng chẳng còn dự án nào", anh kể.

Nam diễn viên sau đó nhận ra nhiều vai diễn đã được thay thế bằng nhân vật do AI tạo ra. Điều khiến anh bất ngờ hơn là những bộ phim này thu hút lượng lớn người xem và tương tác trên mạng xã hội.

Jen Cooper, người sáng lập nền tảng tin tức Vertical Drama Love, cho biết theo thông tin từ những người trong ngành tại Los Angeles, số lượng cơ hội việc làm liên quan đến phim ngắn đã giảm khoảng 90% chỉ trong 6 tuần.

Bên cạnh nỗi lo thất nghiệp, Miladinovic còn quan ngại các nhà sản xuất có thể sử dụng khuôn mặt và hình ảnh của diễn viên để tạo nhân vật AI, sau đó khai thác lâu dài mà không cần thuê họ tiếp tục tham gia diễn xuất.

Trung Quốc tìm cách bảo vệ phim có diễn viên thật

Theo Paddy Ma, bước ngoặt lớn của ngành phim ngắn diễn ra vào tháng 2/2026, khi công cụ tạo video Seedance 2.0 được ra mắt tại Trung Quốc, giúp chất lượng hình ảnh AI cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, làn sóng phim ngắn AI cũng làm dấy lên những lo ngại về chất lượng nội dung và nguy cơ ảnh hưởng đến ngành công nghiệp điện ảnh truyền thống.

Một phân cảnh do diễn viên AI thực hiện.

Ngày 17/9/2026, Tổng cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy các bộ phim ngắn chất lượng cao, khuyến khích nền tảng xây dựng khu vực riêng dành cho phim có diễn viên thật, đồng thời hỗ trợ tài chính cho những dự án được đầu tư nghiêm túc.

Ngược lại, một số nhà sản xuất cho rằng AI đang mở ra cơ hội mới cho ngành giải trí, đặc biệt với các thể loại giả tưởng, khoa học viễn tưởng và siêu nhiên vốn đòi hỏi chi phí kỹ xảo lớn.

Timothy Oh - giám đốc marketing của COL Group, cho biết những bộ phim sản xuất bằng AI đang nằm trong nhóm nội dung hoạt động hiệu quả nhất trên các ứng dụng của công ty.

Trong khi đó, đạo diễn Paddy Ma đang hướng đến mô hình sản xuất kết hợp giữa diễn viên thật và AI. Theo đó, diễn viên sẽ đảm nhận phần biểu cảm, diễn xuất, còn công nghệ được sử dụng để tái tạo bối cảnh và xử lý hình ảnh. Ông kỳ vọng phương pháp này sẽ giúp các nhà làm phim tận dụng lợi thế công nghệ mà vẫn duy trì vai trò sáng tạo của con người.