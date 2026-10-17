Windows 11 kết nối sâu hơn với điện thoại, chuyển tệp dễ dàng

Theo công bố mới nhất, Microsoft sẽ tăng cường kết nối điện thoại với Windows 11 thông qua menu Start, Quick Settings (Cài đặt nhanh) và các cửa sổ ứng dụng riêng biệt. Mục tiêu là giúp người dùng xử lý công việc thuận tiện hơn mà không phải liên tục chuyển đổi giữa điện thoại và máy tính.

Menu Start sẽ cho phép xem trước tin nhắn, thông báo từ điện thoại Android hoặc iPhone đã liên kết. Khi cần phản hồi, người dùng có thể mở cuộc trò chuyện trong một cửa sổ chat riêng. Giao diện minh họa còn cho thấy danh sách hội thoại, trò chuyện nhóm và tùy chọn chia sẻ ảnh, ảnh GIF.

Trong khi đó, Quick Settings sẽ bổ sung khả năng tắt chuông hoặc kích hoạt chuông điện thoại trực tiếp từ máy tính. Tính năng này giúp người dùng tìm điện thoại dễ dàng hơn khi để thất lạc trong nhà.

Mở ứng dụng, quản lý tệp điện thoại trên PC

Với các thiết bị Android tương thích, người dùng có thể mở ứng dụng điện thoại trong những cửa sổ riêng trên máy tính và tùy chỉnh kích thước cửa sổ. Windows 11 cũng cho phép duyệt tệp trên điện thoại thông qua File Explorer.

Ngoài ra, người dùng có thể mở ảnh mới chụp trên điện thoại từ thông báo máy tính và chuyển tệp từ PC sang điện thoại. Tính năng Resume cũng cho phép tiếp tục những hoạt động được hỗ trợ trên thiết bị khác.

Các cải tiến này phát triển dựa trên trải nghiệm Phone Link hiện có, hướng tới việc đưa các chức năng của điện thoại đến gần hơn với môi trường làm việc trên Windows.

Microsoft cho biết các cải tiến Windows đang được triển khai theo từng giai đoạn, nhưng chưa đưa ra lịch phát hành cụ thể cho những tính năng kết nối điện thoại mới. Khả năng sử dụng phụ thuộc vào thiết bị tương thích và nền tảng di động. Các tính năng trên Android và iPhone sẽ có sự khác biệt.