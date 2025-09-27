Bàn phím siêu nhạy, có màn hình LCD và loạt nút chức năng độc lạ

Vanguard Pro 96 là phiên bản cao cấp nhất trong bộ đôi bàn phím chơi game hoàn toàn mới vừa được Corsair ra mắt, bên cạnh phiên bản Vanguard 96 thường. Sản phẩm mang trong mình những tinh túy sáng tạo vốn có từ dòng bàn phím K70 danh tiếng cũng của Corsair.

Những điểm nhấn của Vanguard Pro 96 là hỗ trợ tính năng Elgato Virtual Stream Deck, trang bị màn hình LCD sống động, 4 lớp hãm âm, công nghệ FlashTap SOCD, tần số "polling rate" 8.000Hz siêu nhanh, 6 nút G-key lập trình kiếm tính năng Stream Deck, con xoay đa năng, khả năng chuyển đổi nóng và tuỳ biến qua Corsair Web Hub,...

Bộ bàn phím Corsair Vanguard Pro 96.

Thiết kế

Bàn phím chơi game Vanguard Pro 96 sử dụng layout 96% tối ưu hoá không gian giúp người dùng có thể tận hưởng tính năng của một chiếc bàn phím "full size" (96 phím + núm xoay) trong lớp vỏ gần tương đương kích cỡ phím TKL (như K70 Pro TKL là 84 phím bấm + 3 núm xoay/nhấn). Cụ thể hơn, layout phím 96% này có kích thước gần với bàn phím TKL tiêu chuẩn nhưng vẫn giữ lại bàn phím số, các phím mũi tên, chuỗi phím F và vẫn có đủ chỗ cho màn hình LCD và nút xoay đa năng.

Bố cục "full size" của Vanguard Pro 96.

Điểm nhấn lớn nữa đưa bàn phím Vanguard Pro 96 lên một đẳng cấp riêng biệt chính là màn hình LCD 320 x 170 sống động, cùng layout phím 96% nhỏ gọn tối ưu. Màn hình này cho phép người dùng cá nhân hóa thông qua hình ảnh động, hình ảnh hoặc số liệu thống kê nhanh chóng. Thậm chí khi người dùng thiết lập một số tính năng như tăng/giảm âm lượng, tắt/mở chế độ Game Mode,... thì màn hình sẽ hiển thị trực quan bằng tiếng Anh.

Sự thoải mái khi sử dụng Vanguard Pro 96 còn đến từ thiết kế công thái học giúp hai cổ tay không hề mỏi hay khó chịu dù phải gõ phím hàng giờ liền. Trong đó, đệm tì tay đi kèm là điểm nhấn quan trọng, với thiết kế đồng màu với bàn phím cùng chất liệu êm ái và mát mẻ. Ở mặt dưới, cổng USB Type-C được thiết kế ẩn với rãnh đi dây khoa học. Hai đệm cố định bàn phím cũng bám chắc trên bàn, dù gõ nhanh mạnh cũng không xê dịch.

Màn hình LCD.

Núm xoay.

Phím G bật/tắt Virtual Stream Deck.

Các nút G1 tới G6 với chức năng tùy chỉnh.

Các nắp phím có thể thay thế.

Chất liệu và thiết kế cao cấp cho từng chi tiết.

Tính năng

Corsair Vanguard Pro 96 được tích hợp sẵn tính năng Elgato Stream Deck và Virtual Stream Deck. Người dùng có thể trực tiếp ánh xạ các thao tác Stream Deck với các phím G trong ứng dụng Stream Deck. Hơn nữa, game thủ còn có thể tạo các profile Virtual Stream Deck cho từng tựa game, qua đó sẽ sẵn sàng chuyển đổi qua các phím tắt nhanh.

Ngoài ra, tính năng Virtual Stream Deck còn cho phép người dùng chạm phím "G" trên bàn phím để mở và đóng overlay Stream Deck hiển thị trên màn hình, mang lại hiệu quả cao dù người dùng đang cày không ngừng nghỉ trong một tựa game MMORPG hay chỉnh sửa video. Để thiết lập phím "G" này, người dùng chỉ việc thiết lập phím tắt Dynamic trong Virtual Stream Deck là Ctrl +Alt + F12.

Chẳng hạn, trong thực tế trải nghiệm, người viết tạo một Virtual Stream Deck với bố cục 3 x 2 (có thể tùy chỉnh) để gán trang web hay truy cập, thay đổi micro thu âm và loa ngoài,... đã giúp tiết kiệm kha khá thời gian so với việc phải mở ứng dụng web rồi nhập tên website hay vào Settings của máy tính để chuyển micro/loa.

Bố cục tùy chỉnh cho Virtual Stream Deck.

Thiết lập chức năng cho nút của Virtual Stream Deck.

Ngoài ra, với khả năng tùy biến thông qua Corsair Web Hub, người dùng có thể thiết lập hiệu ứng đèn LED RGB, thay đổi hoàn toàn bản đồ phím, ghi lại chuỗi thao tác trên bàn phím... Kết hợp với tiện ích cập nhật firmware trực tuyến Corsair Firmware Update Utility đã từng xuất hiện trước đây, Corsair thể hiện rõ cam kết đơn giản hóa việc tùy chỉnh và mang tới loạt tùy chọn cho khách hàng.

Thật sự phải nói, ngay khi vừa truy cập vào Corsair Web Hub, người viết đã khá bất ngờ bởi quá nhiều tùy chỉnh - điều chưa từng thấy trên bất kỳ bàn phím nào. Từ thay đổi chức năng núm xoay, hiệu ứng đèn bàn phím, hiệu lực của từng phím cũng như các nút G1 đến G6 cực kỳ hữu dụng, thậm chí hai chức năng cho một nút tùy vào lực bấm mạnh/nhẹ.

Có thể thay đổi toàn bộ bản đồ phím qua Web Hub.

Với tác vụ thường dùng là gõ văn bản, người viết đã thiết lập các thao tác Sellect All (Ctrl + A), Copy (Ctrl + C), Cut (Ctrl + X), Paste (Ctrl + V),... cho các nút G, hiệu quả khi áp dụng vào công việc thực tế hiệu quả hơn hẳn. Các công nghệ khác phải kể thêm như tần số tiếp nhận thông tin phím 8.000Hz siêu nhạy, công nghệ Rapid Trigger,... đã tối ưu hơn nữa cho công việc của người dùng.

Một số thiết lập và tùy chỉnh cụ thể trên Web Hub.

Nhìn chung, qua thực tế trải nghiệm, ngay từ những phím gõ đầu tiên, người viết đã cảm nhận rõ bàn phím đa năng này rất phù hợp cho nhu cầu chơi game cường độ cao và làm việc liên tục, đặc biệt khi các switch Corsair MGX hoạt động mượt mà, được bôi trơn sẵn từ nhà máy. Với game thủ hay nhà sáng tạo nội dung, Vanguard Pro 96 càng xứng đáng ở mức giá khoảng 6 triệu đồng, bởi loạt tính năng thông tin, lối tắt tiện dụng.