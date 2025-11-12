Trạm Vũ trụ Quốc tế thực sự lớn cỡ nào?

Với quy mô lớn nhất và tham vọng nhất trong lịch sử khoa học không gian hiện đại, ISS đã hoạt động liên tục từ năm 2000, thực hiện nhiều thí nghiệm quan trọng và đôi khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

ISS có chiều dài gần 118 mét và nặng lên đến hơn 400.000 kg.

Chỉ một số ít phi hành gia được đào tạo bài bản mới có cơ hội đặt chân lên ISS, điều này khiến cho những người ở Trái Đất khó hình dung được cuộc sống trên trạm. Tuy nhiên, một báo cáo mới đây đã mang đến cái nhìn sơ lược về vấn đề này.

Mặc dù không gian sống trên ISS không rộng rãi như những ngôi nhà thông thường, nó vẫn đủ chỗ cho một phi hành đoàn đông đảo. Trạm có chiều dài gần 118 mét, tương đương với một sân bóng bầu dục chuyên nghiệp, và khối lượng lên tới 400.000 kg, tương đương với trọng lượng của hai chiếc Boeing 747 rỗng.

Theo thông tin từ NASA, ISS đã trải qua 42 chuyến bay lắp ráp để vận chuyển và kết nối các mô-đun lớn. Các mô-đun lớn nhất có kích thước gần tương đương với các vệ tinh độc lập như Kính viễn vọng Không gian Hubble. Thay vì so sánh ISS với một vệ tinh đơn lẻ, có lẽ hợp lý hơn khi coi nó như một mạng lưới các vệ tinh được kết nối.

Các tấm pin mặt trời chính là nguồn cấp năng lượng hoạt động trên ISS.

Mặc dù phần lớn kích thước của ISS được tạo thành từ các thiết bị không thể sinh sống, như các tấm pin mặt trời, nhưng khoảng 66 mét chiều dài của trạm được điều áp, cho phép phi hành gia di chuyển an toàn trong điều kiện vi trọng lực. ISS bao gồm nhiều mô-đun kết nối, từ khoang nghiên cứu đến khu sinh hoạt, nơi cư dân có thể nghỉ ngơi và thư giãn.

Không gian sinh hoạt trên ISS bao gồm sáu phòng ngủ, hai phòng tắm, một phòng tập thể dục và một mái vòm 360 độ để ngắm nhìn Trái Đất và các vì sao. Một số phi hành gia đã ví khu sinh hoạt của ISS giống như cabin của một chiếc Boeing 747, nhưng với sự khác biệt lớn: trong môi trường không trọng lực, mọi thứ đều trôi nổi tạo nên một không gian độc đáo và thú vị.

Các mô-đun lắp ráp lại với nhau.

Với những thông tin này, có thể thấy rằng ISS không chỉ là một trạm nghiên cứu khoa học mà còn là một ngôi nhà đặc biệt cho các phi hành gia, nơi họ có thể sống và làm việc trong không gian.