Ngày 25/11, theo tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông N.V.S (trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) - quản trị viên nhóm Facebook “Garage Sale in Huế”.

Lực lượng Công an TP Huế làm việc với quản trị viên hội, nhóm mạng xã hội. Ảnh: CA.

Trước đó, trên không gian mạng lan truyền các video, hình ảnh nhạy cảm ghi lại cảnh một đôi nam nữ trên xe ô tô VF3.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Mỹ Thuận Lê” đăng tải trong nhóm “Garage Sale in Huế” đoạn video dài 7 phút 32 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ có hành vi nhạy cảm.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định ông N.V.S là quản trị viên chính của nhóm Facebook nói trên.

Làm việc với cơ quan công an, ông S thừa nhận đã buông lỏng kiểm duyệt, không triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ video, hình ảnh vi phạm trên nhóm do mình quản lý.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Huế quyết định xử phạt ông N.V.S số tiền 15 triệu đồng về hành vi quản lý, điều hành nhóm nhưng không triển khai biện pháp nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ, xóa bỏ các thông tin có nội dung vi phạm pháp luật.

Hành vi này được quy định tại điểm a khoản 1, Điều 12 Nghị định 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo quản trị viên, kiểm duyệt viên các trang, kênh, hội, nhóm trên mạng xã hội cần nhận thức rõ trách nhiệm pháp lý không chỉ thuộc về người trực tiếp đăng tải mà còn gắn với vai trò của người quản trị khi buông lỏng kiểm duyệt, để nội dung vi phạm pháp luật xuất hiện trên không gian mạng.

Các quản trị viên cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp, tăng cường kiểm duyệt bài viết, bình luận của thành viên; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung vi phạm, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.