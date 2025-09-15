Cư dân mạng xôn xao với bức ảnh gây "lú", đạt trăm triệu lượt xem sau hai ngày

Mới đây vào ngày 12/9 trên nền tảng X, một bức ảnh được người dùng chia sẻ đã nhanh chóng được lan truyền và trở nên nổi tiếng. Thậm chí, làn sóng này còn lan rộng đến cả cõi mạng Việt và tạo ra những màn tranh luận vô cùng hài hước.

Con tàu trên biển đêm hay chỉ là miếng bánh cắt dở?

Theo đó, chỉ từ một góc chụp gây "lú", bức ảnh được tài khoản X (Twitter) có tên @iih4u đăng tải đã thu hút hơn 143 triệu lượt xem chỉ sau hai ngày đăng tải và tạo ra những luồng tranh luận toàn cầu rằng vật thể trong hình là mũi của một con tàu hay một miếng bánh ngọt ngon lành?

Hình ảnh "gây lú" khiến cư dân mạng tranh cãi.

Ngay lập tức, hai "trường phái" diễn giải đã hình thành. Một bên cho rằng đây rõ ràng là mũi của một con tàu, nhưng có vẻ "hơi dơ" khi phần mép lấm tấm những mảnh vụn màu vàng.

Phe còn lại thì quả quyết đây là một miếng bánh phô mai (cheesecake) với phần đế bánh vụn, được một người thợ làm bánh đẳng cấp đặt trên một lớp thạch việt quất xanh thẳm, mô phỏng một "đại dương" sống động đến kinh ngạc.

Cư dân mạng tranh cãi về hình ảnh "chiếc bánh" và "con thuyền".

Cuộc tranh luận vui vẻ này đã biến bài đăng trở thành một hiện tượng. Hàng loạt bình luận dí dỏm như "Xin địa chỉ tiệm bánh với ạ!", "Tôi biết bức ảnh đã được Photoshop nhưng không thể chứng minh", hay "Thì ra cắt đại dương sẽ ra cái bánh" tràn ngập khắp mạng xã hội. Dân tình cũng không bỏ lỡ cơ hội, đua nhau chế ảnh để tạo thêm "nhiệt" cho bức ảnh vốn đã quá viral.

Một số hình ảnh được "chế tác" lại của dân mạng.

Trên thực tế, hiện tượng này chính là một ví dụ điển hình của "ảo ảnh thị giác" (optical illusion), khi một khung hình có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, khơi gợi trí tưởng tượng và sự hài hước của người xem.

"Bóc mẽ" sự thật: Hình ảnh được chỉnh sửa và "đào" lại từ 5 năm trước?

Nhưng giữa lúc đang được chia sẻ như một hiện tượng mới, sự thật về bức ảnh đã được "bóc mẽ". Bức ảnh này thực chất đã xuất hiện trên mạng Reddit từ khá lâu từ năm 2020, nhưng hình ảnh gốc lại khá khác so với bức ảnh mới nổi, với hình ảnh lớp mứt việt quất không hề hoàn hảo như mặt biển.

Hình ảnh gốc của bức ảnh đã xuất hiện từ năm 2020 trên diễn đàn Reddit.

Dù là cũ hay mới, là thật hay đã qua chỉnh sửa, sức hút của bức ảnh cho thấy một "đặc sản" của mạng xã hội. Bất cứ thứ gì, từ khoảnh khắc đời thường đến một góc chụp đánh lừa thị giác, đều có thể trở thành chất liệu để cộng đồng mạng bình luận, chế meme và biến nó thành một trào lưu. Với thú vui này, người ta không chỉ chia sẻ để cười mà còn thi nhau sáng tạo thêm kịch bản, câu đố, thậm chí dựng cả một "vũ trụ meme" xoay quanh nó.