iPhone cũ chạy như "rùa bò"? Đừng vội mua máy mới hãy thử ngay 2 "mẹo" này

Giống như con người, các thiết bị điện tử cũng trở nên "lão hóa" dần theo thời gian. Nếu chiếc iPhone của bạn ngày càng ì ạch, giật lag và pin mau cạn, đừng vội nghĩ đến việc đổi máy mới. Rất có thể, thủ phạm chính là thói quen "tích trữ kỹ thuật số" và vô số ứng dụng chạy ngầm đang âm thầm ngốn tài nguyên. Hãy thử một vài tinh chỉnh đơn giản, bạn có thể mang lại sự khác biệt đáng ngạc nhiên.

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã cập nhật phiên bản phần mềm (iOS) mới nhất và thử khởi động lại điện thoại. Sau đó, hãy thực hiện 2 bước "dọn dẹp" sâu dưới đây.

Dọn dẹp "kho" lưu trữ

Nếu bạn phải vuốt qua vô số trang ứng dụng, ngay cả khi đã giấu chúng trong các thư mục, bạn chính là một người "tích trữ kỹ thuật số". Và đã đến lúc để dọn dẹp bớt các ứng dụng trên iPhone.

Hãy ghi nhớ một quy tắc là nếu bạn không sử dụng một ứng dụng nào đó trong 12 tháng, hãy xóa nó. Bạn luôn có thể tải lại sau. Cách làm cũng rất đơn giản, nhấn giữ vào biểu tượng ứng dụng và chọn Delete (Xóa). Chọn "Yes" nếu được hỏi xác nhận.

Không gian lưu trữ đầy khiến iPhone chậm chạp hơn.

Bên cạnh đó, bộ nhớ đầy ắp ảnh trùng lặp, ảnh chụp màn hình vô dụng và các video tải về cũng là nguyên nhân lớn gây chậm máy. Hãy vào Settings > General > iPhone Storage. Tại đây, máy sẽ đề xuất các mục như gỡ bỏ các ứng dụng ít sử dụng hoặc xem xét lại các tệp đính kèm có dung lượng lớn.

Bạn cũng nên dọn dẹp hình ảnh bị trùng, bằng cách mở ứng dụng Photos > chọn tab Utilities > Duplicates. Tại đây, bạn có thể chọn Merge để kết hợp các ảnh trùng lặp, chỉ giữ lại tấm đẹp nhất và giải phóng dung lượng.

Xóa bộ nhớ đệm và "giải tán" ứng dụng chạy ngầm

Ngay cả khi bộ nhớ trống, iPhone vẫn có thể chậm nếu có quá nhiều thứ đang chạy.

Đầu tiên là bộ nhớ đệm của web (cache) lưu trữ hình ảnh và tập lệnh, nhưng khi quá đầy, chúng có thể gây phản tác dụng. Vì vậy hãy thường xuyên dọn dẹp trình duyệt của bạn.

Các trình duyệt luôn lưu trữ một lượng bộ nhớ đệm "kha khá".

Bên cạnh đó, hãy tắt hoàn toàn ứng dụng chạy ngầm. Bạn có biết rằng khi bạn "đóng" một ứng dụng (vuốt về Home), nó không thực sự tắt. Vì thế, từ màn hình chính, hãy vuốt lên khoảng nửa chừng để mở khay đa nhiệm. Bạn sẽ thấy một loạt thẻ ứng dụng đang mở. Vuốt từng thẻ lên trên để đóng hoàn toàn chúng. Đây chính là những thứ đang chạy ngầm và làm chậm điện thoại của bạn.

Làm tương tự với các tab trình duyệt Safari. Chỉ cần thực hiện vài bước dọn dẹp đơn giản này, bạn có thể sẽ ngạc nhiên về sự khác biệt mà chúng mang lại.