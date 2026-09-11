Vì sao Trái Đất quay 1.600 km/giờ nhưng con người không hề cảm nhận được?

Mỗi ngày, Trái Đất hoàn thành một vòng quay quanh trục với tốc độ tại xích đạo đạt khoảng 1.600 km/h (1.000 dặm/giờ). Dù liên tục di chuyển dưới ánh mặt trời và các vì sao suốt cả cuộc đời, con người lại hoàn toàn không cảm nhận được vòng quay này?

Theo đó, nguyên nhân cốt lõi là bởi chính bạn cùng toàn bộ môi trường xung quanh, gồm cả đại dương và bầu khí quyển, đều đang quay cùng với Trái Đất ở một tốc độ không đổi.

Bí ẩn đằng sau việc con người không hề cảm thấy Trái Đất đang quay.

Hiện tượng này tương tự như cảm giác ngồi trên một chiếc máy bay phản lực bay êm ái nhưng nó lại đang bay với vận tốc 800 km/giờ; khi nhắm mắt lại hay rót cà phê vào ly, dòng nước không hề bị văng về sau vì mọi thứ đều di chuyển cùng tốc độ. Con người chỉ thực sự cảm nhận được lực tác động nếu phương tiện bất ngờ tăng tốc hoặc phanh gấp, điều tương tự sẽ xảy ra nếu Trái Đất đột ngột thay đổi vận tốc quay.

Chính chuyển động quay liên tục và êm ả này từng khiến tổ tiên loài người hiểu nhầm rằng Trái Đất đứng yên và bầu trời di chuyển bên trên. Ngoại trừ nhà khoa học Hy Lạp cổ đại Aristarchus xứ Samos, người sớm đề xuất mô hình nhật tâm từ hàng trăm năm trước Công nguyên, phần lớn các nhà tư tưởng vĩ đại trên thế giới đã duy trì quan điểm Trái Đất là trung tâm vũ trụ trong suốt nhiều thế kỷ.

Phải đến thế kỷ 16, mô hình nhật tâm của Copernicus mới bắt đầu được hiểu đúng và thuyết phục thế giới rằng Trái Đất vừa tự quay quanh trục, vừa chuyển động theo quỹ đạo quanh Mặt Trời. Minh chứng trực quan cho hiện tượng này chính là những bức ảnh chụp phơi sáng bầu trời phương bắc, làm lộ rõ các vệt sao chuyển động biểu kiến xung quanh Sao Bắc Cực do Trái Đất tự quay tạo nên.

Sự tự quay của Trái Đất khiến các vì sao trông như đang di chuyển.

Tóm lại, chúng ta không cảm nhận được chuyển động vì Trái Đất luôn duy trì tốc độ quay ổn định và di chuyển đều đặn quanh Mặt Trời. Hành tinh đóng vai trò như một con tàu khổng lồ mang theo tất cả hành khách cùng đồng hành một cách êm ái trong không gian.