Hiếu PC cảnh báo thủ đoạn 'nhá máy một giây', người dùng chậm lại để an toàn trên mạng

Ngày 20-10, tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Công an TP.HCM phối hợp Sở GD&ĐT TP.HCM phát động Chiến dịch “Không Một Mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Chương trình được kết nối trực tuyến đến hơn 900 điểm cầu là các trường THCS, THPT, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.

Học sinh lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia. Ảnh: HN

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Chiến dịch “Không Một Mình” do Liên minh Niềm Tin Số khởi xướng trên quy mô toàn quốc, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc (UNODC, UNICEF), Bộ Công an, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, cùng sự đồng hành của các nền tảng công nghệ như TikTok, Meta và Google.

Chia sẻ tại chương trình, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, không gian mạng mở ra cơ hội học tập, giải trí và sáng tạo, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là với học sinh, sinh viên – lứa tuổi dễ tin và thiếu kinh nghiệm.

Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: CATP

“Thực tế đã xuất hiện những vụ việc kẻ xấu giả danh cơ quan chức năng, thầy cô giáo hoặc dựng kịch bản ‘bắt cóc’ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chỉ một tin nhắn lạ hay cuộc gọi bất thường, nếu thiếu cảnh giác, các em có thể trở thành nạn nhân” - Đại tá Bùi Thanh Trực cảnh báo.

Chiến sĩ Công an TP.HCM tuyên truyền tại buổi phát động chiến dịch. Ảnh: NT

Theo Đại tá Bùi Thanh Trực, chiến dịch nhằm hướng tới xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, nơi lan tỏa tri thức, tình bạn và niềm tin thay vì nỗi sợ hãi.

Cũng tại buổi chiến dịch, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ triển khai chiến dịch này đến toàn bộ cơ sở giáo dục trên địa bàn thông qua các hoạt động cụ thể như: Tổ chức chuyên đề nhận diện và phòng tránh rủi ro mạng; tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý trong việc phát hiện, can thiệp sớm các trường hợp học sinh có nguy cơ bị tổn thương; thiết lập mạng lưới hỗ trợ tâm lý học đường; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và các tổ chức xã hội để bảo vệ trẻ em.

Học sinh giao lưu tại chiến dịch. Ảnh: HN

Chia sẻ với PLO, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (còn gọi là Hiếu PC) khuyến cáo người dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên tuyệt đối không đăng tải công khai hình ảnh khuôn mặt, bảng tên, trường học hay nơi làm việc của cha mẹ. Nếu cần chia sẻ, hãy cài đặt ở chế độ bạn bè, không công khai.

Các diễn giả chia sẻ tại buổi chiến dịch. Ảnh: HN

Cạnh đó, Hiếu PC cũng lưu ý, danh sách bạn bè cũng cần giới hạn quyền truy cập. Khi tham gia các nền tảng mới như TikTok, người dùng phải ghi nhớ nguyên tắc “không kết bạn với người lạ trên không gian mạng".

Theo chuyên gia Hiếu PC, hiện có nhiều đối tượng giả mạo tài khoản với hình ảnh, tên tuổi hấp dẫn để dụ dỗ người dùng trò chuyện và khai thác thông tin cá nhân nhằm đảm bảo an toàn trên mạng.

Học sinh phấn khởi tham gia chương trình. Ảnh: HN

Một chiêu thức phổ biến khác là “nhá máy một giây” – các đối tượng mua dữ liệu số điện thoại, nhá máy có chủ đích để người dùng tò mò gọi lại, qua đó xác định số hoạt động và ghi âm giọng nói nhằm phục vụ hành vi giả mạo, lừa đảo hoặc tống tiền.

“Cách tốt nhất là không gọi lại, không nhắn tin với số lạ. Người dùng có thể cài ứng dụng ‘Tra cứu an toàn – EnderChest’ của Bộ Công an để kiểm tra số điện thoại, tài khoản hoặc đường link đáng ngờ" - Hiếu PC cho hay.

Chiến sĩ Công an TP.HCM tặng nước cho các học sinh tại chiến dịch. Ảnh: HN

Ngoài ra, chuyên gia Hiếu PC cảnh báo, việc để lộ thông tin cá nhân khiến người dùng như “mặc áo trong suốt” trên mạng, do đó cần chậm lại một chút để được an toàn hơn, chủ động trang bị kỹ năng và kiến thức bảo vệ mình.

Học sinh cùng chụp hình kỷ niệm cùng các chuyên gia. Ảnh: NT