Hạng A, B, C nói gì về chất lượng điện thoại tân trang?

Theo SlashGear, điện thoại tân trang được chấm điểm theo thang A, B, C (và đôi khi thấp hơn). Thang điểm này giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết tình trạng thực tế của thiết bị đã qua sử dụng trước khi mua.

Điện thoại tân trang được nhiều người dùng quan tâm khi hạn chế ngân sách.

Thang điểm không chỉ phản ánh vẻ ngoài mà còn bao gồm cảm giác cầm nắm, hiệu năng và độ ổn định tổng thể của điện thoại. Một chiếc máy có bề ngoài đẹp, pin bền, camera hoạt động tốt và không có lỗi phần mềm sẽ được đánh giá cao hơn.

Đừng để nhầm giữa “điện thoại cũ” và “điện thoại tân trang”

Khác với những chiếc iPhone hay smartphone “đã qua sử dụng” được bán nguyên trạng, điện thoại tân trang là những thiết bị từng được trả lại, được kiểm tra kỹ lưỡng, sửa chữa, thay thế linh kiện hỏng và khôi phục để hoạt động như mới. Quá trình này thường được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc các đại lý được ủy quyền. Sau đó, thiết bị sẽ được chấm điểm dựa trên kết quả kiểm định cuối cùng.

Hạng A là cấp cao nhất, đại diện cho chất lượng gần như hoàn hảo. Những thiết bị này thường trông như mới, không có trầy xước đáng kể, hoạt động mượt mà và ổn định. Hạng B có thể có vài vết xước nhỏ hoặc dấu hiệu sử dụng nhẹ, nhưng bên trong vẫn đảm bảo hiệu suất tương đương với hạng A. Trong khi đó, hạng C thường thể hiện rõ hơn dấu hiệu hao mòn như vết trầy sâu, vết lõm hay khung viền bị xước, song vẫn hoạt động bình thường về mặt kỹ thuật.

Có nhiều tiêu chuẩn khác nhau đối với điện thoại tân trang.

Mặc dù không có một hệ thống chấm điểm tân trang chuẩn hóa nào trên toàn cầu, tuy nhiên đa số các cơ sở uy tín đều tuân theo những nguyên tắc cơ bản giống nhau. Trước khi chấm điểm, mỗi thiết bị phải trải qua quá trình kiểm tra toàn diện, từ chất lượng hiển thị, khả năng sạc, hiệu năng, camera cho tới pin. Ngoại hình bên ngoài cũng được xem xét kỹ lưỡng để đánh giá mức độ hao mòn. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định chiếc máy được xếp hạng A, B hay C, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán ra thị trường.

Chọn sao cho phù hợp

Nói cách khác, thang điểm này là thước đo giúp người mua xác định được họ đang chi trả cho chất lượng ở mức nào. Một chiếc điện thoại hạng A có giá cao hơn, nhưng trải nghiệm gần như tương đương máy mới. Trong khi đó, hạng C rẻ hơn đáng kể, thích hợp với những ai chỉ cần hiệu năng ổn định, không quá quan trọng hình thức.

Điều đáng lưu ý là dù thuộc hạng nào, các mẫu điện thoại tân trang đều được đảm bảo hoạt động tốt. Hạng A thường gần như “như mới”, chỉ thấp hơn một bậc so với hàng “mở hộp” (open-box). Hạng B có thể có vài dấu vết sử dụng nhưng vẫn vận hành trơn tru. Hạng C, dù bề ngoài có thể kém bắt mắt hơn, vẫn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn cơ bản về hiệu năng và độ an toàn.

Người dùng có thể chọn mua điện thoại tân trang hạng C nếu chỉ muốn một thiết bị giá rẻ hơn.

Việc chọn mua điện thoại tân trang không chỉ là cách tiết kiệm chi phí thông minh mà còn mang ý nghĩa bảo vệ môi trường. Mỗi năm, hàng triệu smartphone bị trả lại hoặc đổi mới, và nếu không được tân trang, chúng có thể trở thành rác thải điện tử. Nhờ quy trình kiểm định và phân loại này, rất nhiều thiết bị được “hồi sinh” để quay trở lại phục vụ người dùng mới thay vì bị bỏ đi.

Tất cả những điều đó dẫn đến một kết luận đơn giản: Dù chọn điện thoại tân trang hạng A, B hay C, điều quan trọng là hiểu rõ hệ thống phân loại để chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình. Nếu muốn một chiếc điện thoại trông như mới, hoạt động ổn định mà không phải trả giá gốc, hãy chọn hạng A. Còn nếu chỉ cần một thiết bị giá rẻ, hiệu năng tốt và không quá bận tâm đến vài vết trầy xước, hạng C có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.