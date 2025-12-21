Bước đột phá mở đường khả năng chữa trị hoàn toàn ung thư

Họ đã phát hiện ra một loại vi khuẩn tự nhiên có tên Ewingella americana, được phân lập từ ruột của loài ếch cây phổ biến, có khả năng tiêu diệt hoàn toàn các khối u ung thư trong các thí nghiệm trên động vật.

Ewingella americana sẽ là chìa khóa giúp điều trị bệnh ung thư.

Được dẫn đầu bởi Giáo sư Eijiro Miyako tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản, nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Gut Microbes. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra 45 chủng vi khuẩn khác nhau từ ruột của ếch cây Nhật Bản, kỳ nhông bụng lửa Nhật Bản và thằn lằn cỏ Nhật Bản. Sau quá trình sàng lọc, họ đã thu hẹp xuống còn 9 chủng vi khuẩn có tác dụng chống khối u rõ rệt, trong đó E. americana nổi bật nhất.

Trong các thí nghiệm trên chuột thí nghiệm bị ung thư đại trực tràng, E. americana đã tiêu diệt hoàn toàn khối u với tỷ lệ đáp ứng 100%, vượt trội hơn so với các phương pháp điều trị hiện có như thuốc ức chế dựa trên kháng thể và hóa trị.

Nghiên cứu cho thấy E. americana tiêu diệt tế bào ung thư thông qua nhiều cơ chế khác nhau. Vi khuẩn này có khả năng gây độc tế bào trực tiếp bằng cách tích tụ bên trong các tế bào ung thư thiếu oxy, tăng số lượng lên khoảng 3.000 lần sau một lần tiêm tĩnh mạch. Đồng thời, nó kích thích hệ miễn dịch, thu hút các tế bào miễn dịch đến vị trí khối u mà không làm tổn thương các mô khỏe mạnh.

Mô tả cách thức hoạt động của E. americana.

Đáng chú ý, E. americana dường như an toàn khi sử dụng vì nó nhanh chóng được loại bỏ khỏi máu và không xâm chiếm các mô khỏe mạnh. Mặc dù có thể gây ra phản ứng viêm nhẹ, nhưng tình trạng này thường giảm dần trong vòng 72 giờ.

Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Miyako hiện đang phát triển một liệu pháp điều trị ung thư dựa trên vi khuẩn tự nhiên này và tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ hơn về tiềm năng của E. americana trong cuộc chiến chống ung thư. Họ đặc biệt chú trọng đến việc khám phá tác động của vi khuẩn E. americana đối với các loại ung thư khác, tối ưu hóa cách sử dụng để giảm thiểu tác dụng phụ và tìm hiểu cách nó có thể kết hợp với các phương pháp điều trị miễn dịch và hóa trị hiện có.