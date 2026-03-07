HyperOS 3.1 chính thức cập bến những smartphone nào của Xiaomi?

Sau một thời gian dài để người dùng "thử lửa" với các bản Beta đầy lỗi vặt, Xiaomi đã chính thức phát hành HyperOS 3.1 phiên bản ổn định.

Bản cập nhật lần này không đơn thuần chỉ là những thay đổi về mặt giao diện mượt mà hay các hiệu ứng chuyển cảnh bắt mắt. Dựa trên nền tảng Android 16 tối tân, HyperOS 3.1 mang theo sứ mệnh giải quyết triệt để những phàn nàn của người dùng về độ ổn định, đồng thời tối ưu hóa tài nguyên phần cứng để vắt kiệt sức mạnh của thiết bị.

HyperOS 3.1 tung bản cập nhật chính thức.

Theo các dữ liệu rò rỉ từ chuyên trang Xiaomi Time, đợt phát hành OTA đầu tiên này được dồn toàn lực cho những "đứa con cưng" thuộc phân khúc cao cấp nhất. Nếu bạn đang sở hữu một trong 4 cái tên dưới đây, xin chúc mừng, thiết bị của bạn đã sẵn sàng cất cánh:

- Xiaomi 17 (Mã bản dựng: OS3.0.301.0.WPCCNXM)

- Xiaomi 17 Pro (Mã bản dựng: OS3.0.301.0.WBLCNXM)

- Xiaomi 17 Pro Max (Mã bản dựng: OS3.0.301.0.WPBCNXM)

- Redmi K90 Pro Max (Mã bản dựng: OS3.0.301.0.WPMCNXM)

Đúng như truyền thống "vườn nhà", bản cập nhật hiện đang được giới hạn phát hành cho các thiết bị tại thị trường nội địa Trung Quốc. Tuy nhiên, giới công nghệ nhận định rằng rào cản địa lý này sẽ sớm bị phá vỡ. Xiaomi đang ráo riết chuẩn bị để đẩy bản cập nhật này đến tay người dùng quốc tế chỉ trong vài tuần tới.

Xiaomi HyperOS đã có phiên bản mới.

Thông thường, một thông báo nâng cấp sẽ nhảy pop-up ngay trên màn hình thiết bị của bạn. Tuy nhiên, nếu không muốn ngồi chờ, hãy tự cập nhật thủ công bằng cách:

Mở ứng dụng Settings > truy cập vào mục My device. Nhấn vào logo HyperOS ở góc trên cùng để hệ thống buộc phải kiểm tra kết nối với máy chủ. Đồng thời, hãy chuẩn bị sẵn một kết nối Wi-Fi ổn định và dung lượng pin trên 50% để đón luồng gió mới từ Android 16.