Hé lộ 3 tính năng "thay đổi cuộc chơi" sắp có trên điện thoại Samsung

Trong khi cộng đồng người dùng Samsung vẫn đang khám phá những cải tiến trên One UI 8 (dựa trên Android 16), các chuyên gia công nghệ đã nhanh chóng phát hiện ra những dấu vết của One UI 8.5. Các rò rỉ mới nhất đã phác thảo nên một bức tranh thú vị về 3 tính năng hữu ích có thể sẽ định nghĩa lại trải nghiệm người dùng trong tương lai gần.

One UI 8 đang cập bến dần trên nhiều thiết bị Galaxy.

1. Sáng tạo video chuyên nghiệp chỉ với một cú vuốt

Theo chuyên gia rò rỉ @achour_hm, ứng dụng Camera trên One UI 8.5 sẽ được bổ sung một loạt bộ lọc màu video cài đặt sẵn (preset) chuyên nghiệp. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các phong cách điện ảnh như "Blockbuster" (bom tấn) hay "Thriller" (giật gân) chỉ bằng một thao tác vuốt đơn giản, giúp việc sáng tạo video trở nên nhanh chóng và nghệ thuật hơn bao giờ hết.

2. Bước vào thế giới 3D

Một phát hiện đáng chú ý khác từ tài khoản @LaidBackDev_ cho thấy sự xuất hiện của các đoạn mã liên quan đến "3D", "VR" và "spatial media" (media không gian) ngay trong ứng dụng Camera.

Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy Samsung đang phát triển khả năng chụp ảnh và quay video 3D, một tính năng tương tự như Spatial Video trên các dòng iPhone mới nhất để xem trên kính Apple Vision Pro. Với việc Samsung cũng đang ấp ủ một thiết bị AR/VR của riêng mình, tính năng này hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực.

3. Kết nối mạng liền mạch hơn nhờ AI

Điểm nhấn cuối cùng được đội ngũ của trang tin Sammy Guru phát hiện là một hệ thống mạng thông minh, giúp việc chuyển đổi giữa Wi-Fi và dữ liệu di động trở nên mượt mà, tự động. Thông qua hai tùy chọn mới là Intelligent Link Assessment và Intelligent Network Switch, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tự động phân tích các yếu tố như tốc độ, độ bảo mật của mạng Wi-Fi và lịch sử kết nối để đưa ra quyết định tối ưu nhất. Về lý thuyết, người dùng sẽ không còn phải bận tâm chuyển đổi mạng thủ công nữa.

One UI 8.5 hứa hẹn nhiều đột phá cho điện thoại Galaxy.

Dĩ nhiên, đây mới chỉ là những thông tin rò rỉ và mọi thứ đều có thể thay đổi. Tuy nhiên, giới công nghệ dự đoán rằng One UI 8.5 rất có thể sẽ được trình làng chính thức vào tháng 1/2026, cùng với sự ra mắt của dòng flagship được mong đợi Samsung Galaxy S26.