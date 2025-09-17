One UI 8.0 đã ra mắt, nhưng đây là danh sách thiết bị phải chờ "dài cổ"

Samsung đã chính thức phát hành bản cập nhật One UI 8.0 ổn định cho dòng flagship mới nhất Galaxy S25. Tuy nhiên, niềm vui của người dùng đã không trọn vẹn khi lộ trình cập nhật được công bố ngay sau đó cho thấy hầu hết các thiết bị khác, kể cả những mẫu cao cấp, sẽ phải chờ đợi tới 2 tháng.

One UI 8 chính thức triển khai, nhưng nhiều thiết bị cũ phải đợi chờ.

Sau một chương trình thử nghiệm kéo dài 4 tháng bị đánh giá là khá chậm chạp và đáng thất vọng, One UI 8.0 cuối cùng cũng ra mắt. Dù vậy, trong giai đoạn đầu, bản cập nhật này chỉ giới hạn tại thị trường Hàn Quốc cho dòng Galaxy S25, khiến người dùng ở các khu vực khác phải tiếp tục chờ đợi.

Sự thất vọng thực sự đến từ kế hoạch triển khai cho các thiết bị cũ hơn. Theo lộ trình được Samsung công bố, hàng loạt flagship đời cũ và các dòng máy tầm trung sẽ bị trì hoãn cập nhật sang tháng 10 và tháng 11.

Kiểm tra xem thiết bị của bạn có trong danh sách hay không

Tháng 10/2025

Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Quantum6, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Quantum5, Tab S10+, S10 Ultra, Tab S10 FE, S10 FE+, A36, Z Fold6, Z Flip6, Z Fold Special Edition, Quantum4, S22, S22+, S22 Ultra, Tab S9, S9+, S9 Ultra, Tab Active5, Jump4, A35, Tab S10 Lite, Tab S9 FE, S9 FE+, XCover7 Pro, A53, Quantum3, Buddy4, A34, A25, Wide8.

Tháng 11/2025

Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Jump3, Tab S8, S8+, S8 Ultra, Z Fold4, Z Flip4, A15, Buddy3, A16, A24, A33, Wide7, Jump2, Tab Active5 Pro, Tab A9, A9+, Tab A11.

Chờ đợi trong thấp thỏm

Nhìn vào danh sách, có thể thấy ngay cả những mẫu máy cao cấp và còn rất mới như Galaxy Z Fold5 và Flip5 cũng phải chờ đến tháng 11 mới được "lên đời". Điều này cho thấy một sự chậm trễ đáng kể, đẩy thời gian chờ đợi của người dùng lên tới hơn 2 tháng so với dòng máy mới nhất.

Mẫu Z Flip6 sẽ nhận được One UI 8 vào tháng 10/2025.

Giới chuyên môn nhận định rằng chu kỳ phát triển phần mềm có phần "chậm chạp" của Samsung là nguyên nhân chính dẫn đến sự trì hoãn này. Mặc dù có khả năng lộ trình sẽ được hoàn thành sớm hơn dự kiến, nhưng với tình hình hiện tại, người dùng các thiết bị Samsung cũ hơn có lẽ nên chuẩn bị tinh thần để tiếp tục chờ đợi.