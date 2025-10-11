Google Maps sắp "thông minh" vượt bậc, thay đổi cách người dùng lái xe mãi mãi

Trong một động thái mới nhất nhằm đưa AI Gemini vào sâu hơn trong hệ sinh thái của mình, Google đã bắt đầu tích hợp trợ lý ảo này vào ứng dụng bản đồ và điều hướng phổ biến nhất thế giới. Thay đổi này được trang công nghệ Android Authority phát hiện trong một phiên bản beta của Google Maps.

Khi được kích hoạt, biểu tượng micro quen thuộc trong giao diện điều hướng sẽ không còn gọi Google Assistant nữa, mà thay vào đó là biểu tượng tia sáng của Gemini. Vậy sự thay đổi này mang lại lợi ích gì cho người dùng?

Tương lai của việc sử dụng Google Maps được nâng tầm với AI Gemini.

Câu trả lời là sự tiện lợi vượt bậc. Thay vì phải dò dẫm trong các menu cài đặt phức tạp, giờ đây bạn có thể ra lệnh trực tiếp bằng giọng nói. Chẳng hạn, bạn có thể yêu cầu "tránh các trạm thu phí" hoặc "không đi vào đường cao tốc" ngay giữa chuyến đi, và Gemini sẽ tự động thay đổi lộ trình. Bạn cũng có thể hỏi các thông tin theo ngữ cảnh như "thời tiết trên quãng đường sắp tới thế nào?" một cách tự nhiên.

Đây được xem là một bản nâng cấp cực kỳ hữu ích, biến Google Maps không chỉ là một công cụ chỉ đường mà còn là một người trợ lý lái xe thực thụ.

Hiện tại, phiên bản Google Maps tích hợp Gemini vẫn chưa được phát hành rộng rãi và mới chỉ xuất hiện dưới dạng thử nghiệm. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nó sẽ sớm được cập nhật cho toàn bộ người dùng Android trong tương lai gần. Đáng tiếc, vẫn chưa có thông tin về việc liệu tính năng độc quyền này có xuất hiện trên phiên bản iOS hay không.

Trong lúc chờ đợi Gemini xuất hiện trên Maps, bạn có thể trải nghiệm sức mạnh của nó ngay bây giờ bằng cách đặt Gemini làm trợ lý mặc định trên điện thoại Android của mình.

- Mở ứng dụng Gemini (nếu chưa có, hãy cài đặt từ Play Store).

- Nhấn vào ảnh đại diện của bạn ở góc trên bên phải, sau đó chọn Cài đặt.

- Tìm và chọn mục Trợ lý kỹ thuật số từ Google (Digital assistants from Google).

- Chọn Gemini từ danh sách và xác nhận.

Sau khi chuyển đổi, mọi thao tác quen thuộc như nói "Hey Google" hoặc nhấn giữ nút nguồn/home sẽ kích hoạt Gemini thay vì Google Assistant.

Chọn Gemini làm trợ lý ảo trên Android thay cho Google Assistant.