Đội eSports nổi tiếng Việt Nam được "chọn mặt gửi vàng", nhận 1 triệu USD

Esports Foundation (EF) vừa công bố GAM Esports được lựa chọn tham gia Chương trình Đối tác Câu lạc bộ của Esports Foundation. GAM Esports gia nhập cùng 40 tổ chức eSports hàng đầu khác trong một sáng kiến toàn cầu nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái eSports.

Bước sang năm thứ ba, chương trình thường niên trị giá 20 triệu USD cam kết khoản tài trợ lên đến 1 triệu USD cho mỗi câu lạc bộ, cùng với hỗ trợ chiến lược và cơ hội quảng bá quốc tế. Từ đó, các câu lạc bộ có cơ hội mở rộng thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ trước và trong suốt thời gian diễn ra Esports World Cup 2026.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2023, chương trình đã đầu tư hơn 100 triệu USD cho các câu lạc bộ thuộc Chương trình Đối tác Câu lạc bộ và Club Championship (Nhà vô địch Câu lạc bộ), thúc đẩy sự phát triển ở các lĩnh vực như vận hành thi đấu, tiếp thị và tương tác với người hâm mộ.

40 câu lạc bộ trong danh sách hứa hẹn sẽ tiếp cận hơn 300 triệu người hâm mộ trên toàn cầu. Trải rộng khắp Bắc Mỹ, châu Âu, Trung Đông & Bắc Phi (MENA), Trung Quốc, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Mỹ Latinh, danh sách các câu lạc bộ năm 2026 phản ánh quy mô toàn cầu và sự phát triển liên tục của thể thao điện tử tại nhiều khu vực.

40 Câu lạc bộ được lựa chọn cho Chương trình Đối tác Câu lạc bộ EF 2026 bao gồm: 100 Thieves, 9z Globant, All Gamers, Alpha7 Esports, Cloud9, Edward Gaming, Fluxo W7M, Fnatic, FURIA, FUT Esports, G2 Esports, GAM Esports, Gen.G, Gentle Mates, GodLike, HEROIC, JD Gaming, LEVIATAN, MOUZ, NAVI, NIP.eStar, NRG, ONIC, REJECT, S8UL, Sentinels, T1, Team Falcons, Team Heretics, Team Liquid, Team RRQ, Team Secret, Team Spirit, Team Vitality, Titan Esports Club, Twisted Minds, Virtus.pro, Weibo Gaming, Wolves Esports, ZETA DIVISION.

Năm 2025, các câu lạc bộ tham gia đã đạt hơn 300 triệu lượt xem chiến dịch và thu hút hơn 10 triệu người hâm mộ thông qua 370 hoạt động, bao gồm nội dung gốc, sự kiện dành cho người hâm mộ và các hoạt động trên nền tảng số. Hơn 130 buổi xem chung (watch party) được tổ chức trên toàn cầu, trong khi chương trình Superfan đã đưa hơn 2.000 người hâm mộ đến các đấu trường của Esports World Cup 2025 tại Riyadh.