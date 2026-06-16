Cách chơi game bóng đá World Cup 2026 ngay trên News Feed của Facebook

Hòa chung không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026, mạng xã hội Facebook đã bất ngờ mang đến một món quà thú vị cho người hâm mộ bằng cách tích hợp tính năng ẩn độc đáo và một trò chơi mini ngay trên giao diện ứng dụng.

Hình minh họa.

Tính năng này cho phép người dùng thay đổi giao diện thông thường sang chủ đề thể thao và tham gia một tựa game đá bóng giải trí nhanh mà không cần phải cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào khác. Để bắt đầu trải nghiệm tính năng "trứng phục sinh" đầy bất ngờ này, người dùng chỉ cần thực hiện theo các bước hướng dẫn vô cùng đơn giản sau đây.

Đầu tiên, để bật logo hình quả bóng chúc mừng World Cup, bạn hãy tìm chữ "Facebook" hoặc ký hiệu Facebook hiển thị ở góc trên màn hình ứng dụng và nhấn đúp (chạm hai lần liên tiếp) vào đó.

Ngay lập tức, hệ thống sẽ tự động kích hoạt một giao diện thông báo. Tại đây, màn hình máy sẽ hiện lên biểu tượng quả bóng đá ôm trọn nút "Like" đặt trên một sân cỏ xanh mướt với tiêu đề "Soccer mode" (Chế độ bóng đá) kèm lời chào. Lúc này, bạn chỉ cần bấm chọn nút màu xanh "Let’s go" (Triển thôi) là quá trình kích hoạt hoàn thành.

Sau khi đã bật thành công giao diện bóng đá, nếu muốn thử tài sút bóng với trò chơi mini được ẩn giấu, bạn hãy nhấn và giữ vào phần logo Facebook trên màn hình. Hệ thống sẽ đưa bạn thẳng vào phần trò chơi đá bóng để thỏa sức giải trí cùng mùa World Cup.

Cách chơi cũng khá đơn giản, bạn chỉ việc canh chuẩn và vuốt màn hình để sút bóng vào khung thành, nơi có một thủ môn (emoji màu vàng) di chuyển qua lại để ngăn chặn. Mỗi lượt sút cũng có thử thách nhất định từ hướng và tốc độ gió, được thể hiện rõ ở giữa giao diện. Hãy cố gắng ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt nhé.

Giao diện trò chơi sút bóng trên ứng dụng Facebook.

Đây là một nỗ lực "đu trend" rất nhanh từ Meta nhằm tăng tính tương tác và mang lại trải nghiệm liền mạch, vui vẻ cho cộng đồng fan túc cầu giáo. Hãy mở ngay ứng dụng Facebook của bạn lên, làm theo các bước trên và cùng bạn bè "triển ngay" trò chơi ẩn độc đáo này.