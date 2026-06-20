Cristiano Ronaldo và Lionel Messi ai "hot" hơn trên mạng xã hội Facebook, Instagram?

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là hai ngôi sao bóng đá sở hữu sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội toàn cầu. Không chỉ cạnh tranh trên sân cỏ trong gần hai thập kỷ qua, bộ đôi này còn tạo nên cuộc đua hấp dẫn về lượng người theo dõi trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt là Facebook và Instagram.

So kè tài khoản mạng xã hội của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi

Trên Instagram, Cristiano Ronaldo đang là người dẫn đầu với khoảng 667 triệu người theo dõi trên tài khoản chính thức @cristiano. Con số này giúp siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục giữ vị trí một trong những tài khoản cá nhân được theo dõi nhiều nhất thế giới. Trong khi đó, Lionel Messi sở hữu khoảng 508 triệu người theo dõi trên tài khoản @leomessi.

Dễ tính, Ronaldo đang nhiều hơn Messi khoảng 159 triệu người theo dõi trên Instagram. Khoảng cách này tương đương dân số của nhiều quốc gia lớn trên thế giới cộng lại, cho thấy sức hút đặc biệt của chân sút từng khoác áo Manchester United, Real Madrid và hiện thi đấu tại Saudi Arabia.

Tài khoản Instagram của CR7 và Messi.

Không chỉ vượt trội trên Instagram, Ronaldo cũng đang dẫn trước đại kình địch ở Facebook. Trang Facebook chính thức của Cristiano Ronaldo hiện có khoảng 172 triệu người theo dõi. Trong khi đó, trang Facebook của Lionel Messi ghi nhận khoảng 117 triệu người theo dõi.

Khoảng cách giữa hai siêu sao trên nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới hiện vào khoảng 55 triệu người theo dõi. Dù con số này nhỏ hơn đáng kể so với Instagram nhưng vẫn phản ánh lợi thế rõ rệt của Ronaldo về độ phủ truyền thông toàn cầu.

So kè tài khoản Facebook của bộ đôi ngôi sao bóng đá.

Như vậy, tính riêng hai nền tảng Facebook và Instagram, Ronaldo đang sở hữu tổng cộng khoảng 839 triệu người theo dõi, còn Messi đạt khoảng 625 triệu người theo dõi. Chênh lệch giữa hai cầu thủ lên tới hơn 214 triệu lượt theo dõi.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi: Điểm nóng của World Cup 2026

Sự vượt trội của Ronaldo được cho là đến từ việc anh duy trì tần suất đăng tải nội dung nhiều hơn. Tài khoản Instagram của CR7 hiện đã có hơn 4.000 bài đăng, thường xuyên cập nhật hình ảnh tập luyện, thi đấu, cuộc sống gia đình và các hoạt động thương mại. Trong khi đó, Messi đăng tải ít hơn đáng kể, với khoảng hơn 1.500 bài viết trên Instagram.

Dù vậy, Messi vẫn là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng mạnh nhất thế giới trên mạng xã hội. Những bài đăng liên quan đến chức vô địch World Cup 2022 hay các danh hiệu cùng đội tuyển Argentina từng lập nhiều kỷ lục tương tác toàn cầu. Không ít bài viết của anh thu hút hàng chục triệu lượt thích chỉ sau thời gian ngắn đăng tải.

Cuộc đua giữa Ronaldo và Messi có thể đã dần khép lại trên sân cỏ khi cả hai đều bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, nhưng trên mạng xã hội, sức hút của hai huyền thoại bóng đá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tính đến thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo là người có nhiều người theo dõi hơn Lionel Messi trên cả Facebook lẫn Instagram, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế một trong những vận động viên nổi tiếng nhất hành tinh.

Hiện tại ở World Cup 2026, Cristina Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha mới chỉ có trận hòa 1 - 1 trước CHDC Congo ở lượt mở màn bảng K. Kết quả này khiến đội bóng châu Âu chưa thể tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ở chiều ngược lại, Lionel Messi đang có khởi đầu thuận lợi hơn tại World Cup 2026. Đội tuyển Argentina đánh bại Algeria với tỷ số 3 - 0 ở trận ra quân bảng J, qua đó tạm chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào vòng knock-out. Trên sân cỏ, Messi và các đồng đội nhận được nhiều lời khen nhờ lối chơi gắn kết cùng hiệu quả tấn công cao.