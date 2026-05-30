Sự thật chấn động về "cha đẻ" kiến tạo sự sống trên Trái Đất

Lịch sử Trái Đất thường ghi dấu các vụ va chạm tiểu hành tinh như những thảm họa diệt vong, tiêu biểu là sự kiện xóa sổ loài khủng long. Thế nhưng, một phát hiện khảo cổ học mang tính bước ngoặt vừa được công bố trên tạp chí danh tiếng Communications Earth & Environment đã đảo ngược hoàn toàn định kiến này. Đội ngũ nghiên cứu đến từ Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Khoáng sản Hàn Quốc (KIGAM) đã tìm thấy những bằng chứng không thể chối cãi cho thấy: Chính các hố tử thần do thiên thạch để lại lại là những "ốc đảo" nuôi dưỡng các sinh vật sản sinh ra oxy đầu tiên của hành tinh chúng ta.

Ảnh minh họa va chạm giữa thiên thạch và Trái Đất.

Bí mật ẩn giấu trong hố va chạm duy nhất trên bán đảo Triều Tiên

Tâm điểm của nghiên cứu là hố va chạm Hapcheon — hố thiên thạch duy nhất được xác nhận cho đến nay tại Hàn Quốc. Tại khu vực phía tây bắc của hố sụt này, các nhà khoa học đã lần đầu tiên khai quật được các cấu trúc đá phân lớp cổ đại có tên là stromatolite, với đường kính từ 10 - 20 cm. Trong giới sinh học, stromatolite không đơn thuần là đá; chúng là các cấu trúc hóa thạch được hình thành bởi các quần thể vi sinh vật nguyên thủy, được coi là dấu vết lâu đời nhất của sự sống trên Trái Đất.

Bằng các phương pháp phân tích địa hóa học chuyên sâu, các nhà khoa học đã tái dựng lại một kịch bản ngoạn mục của hàng tỷ năm trước. Khi một tiểu hành tinh khổng lồ lao xuống mặt đất, năng lượng động năng khủng khiếp đã làm nóng chảy các lớp đá nền, tạo ra một vùng trũng khổng lồ và kích hoạt các dòng nước nóng giàu khoáng chất phun trào, hình thành nên một hồ nước thủy nhiệt biệt lập.

Chính lượng nhiệt lượng bền bỉ và nguồn khoáng chất đậm đặc này đã biến hồ nước trong lòng hố thiên thạch thành một "nhà kính" lý tưởng. Tại đây, vi khuẩn lam (cyanobacteria) – loài sinh vật có khả năng quang hợp – đã được che chở trước các điều kiện khắc nghiệt của môi trường bên ngoài để sinh sôi nảy nở mạnh mẽ.

Giải mã sự kiện Oxy hóa và hy vọng trên Sao Hỏa

Phát hiện này đã cung cấp một mảnh ghép còn thiếu trong việc lý giải Sự kiện Oxy hóa Lớn (GOE) diễn ra khoảng 2,4 tỷ năm trước – thời điểm bầu khí quyển Trái Đất đột ngột chuyển mình để tràn ngập khí oxy. Các nhà khoa học nhận định, trước khi oxy bao phủ toàn cầu, các hồ nước thủy nhiệt từ hố thiên thạch chính là các "ốc đảo oxy" cục bộ, nơi các cỗ máy sinh học siêu nhỏ sản xuất và tích lũy dưỡng khí ở quy mô lớn.

Phân tích các lớp cắt sâu nhất của stromatolite tại Hapcheon cho thấy rõ rệt các dấu vết hóa học của vật liệu ngoài hành tinh hòa trộn với đá bản địa dưới tác động của nhiệt độ cực cao, chứng minh cấu trúc này phát triển song hành với quá trình nguội đi của hồ núi lửa.

"Đây là bằng chứng toàn diện đầu tiên khẳng định stromatolite có thể hình thành từ các hồ thủy nhiệt sau va chạm thiên thạch", tiến sĩ Jaesoo Lim, trưởng nhóm nghiên cứu, hào hứng phát biểu.

Ảnh minh họa về việc thiên thạch va chạm và góp phần tạo ra sự sống.

Đáng chú ý, khám phá này không chỉ thay đổi sách giáo khoa địa chất về Trái Đất mà còn mở ra một chương mới cho cuộc săn tìm sự sống ngoài hành tinh của NASA. Do Sao Hỏa thời kỳ sơ khai cũng sở hữu hàng loạt hố va chạm chứa đầy nước tương tự, các cấu trúc hố thiên thạch trên Sao Hỏa giờ đây sẽ trở thành những mục tiêu hàng đầu được ưu tiên số một để tìm kiếm các hóa thạch vi sinh vật cổ đại. Hóa ra, mầm mống của sự sống luôn biết cách hồi sinh rực rỡ từ chính những tro tàn của sự hủy diệt.