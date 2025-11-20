Dù muốn hay không, Windows 11 sẽ trở thành “hệ điều hành tự vận hành”

Để hiểu rõ hơn về agentic OS, chủ tịch Windows, Pavan Davuluri, đã mô tả tương lai của Windows là một hệ điều hành mà các bot AI và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) sẽ xử lý lệnh của người dùng liên quan đến tệp và tác vụ tính toán.

Tác nhân AI sẽ xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong Windows 11.

Ý tưởng này đã gặp phải sự chỉ trích từ giới phê bình, với nhiều người bày tỏ sự thất vọng về những lỗi hiện tại của hệ điều hành. Tuy nhiên, Microsoft gần đây đã khẳng định trong thông báo của mình rằng các tính năng “tác nhân AI” sẽ ra mắt trên Windows sớm hơn dự kiến.

Microsoft cho rằng, agentic OS đang dần được chấp nhận trong lĩnh vực phần mềm truyền thống của công ty. Nhằm chuẩn bị, Microsoft đã phát hành hướng dẫn hỗ trợ cho các tính năng agentic sắp có trên Windows 11, xác nhận rằng những thay đổi này sẽ xuất hiện trong bản xem trước dành cho người dùng thử nghiệm beta đã đăng ký chương trình Windows Insider. Những tính năng này hứa hẹn sẽ không chỉ là việc bổ sung một chatbot mới mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa điện toán dựa trên tác nhân AI.

Tính năng đầu tiên được giới thiệu là Agent Workspace - một không gian chuyên dụng trong Windows cho phép một tác nhân AI thao tác trên dữ liệu và tệp của người dùng. Mỗi không gian làm việc sẽ được giới hạn cho một tài khoản tác nhân riêng biệt, nằm trong tài khoản Windows của tác nhân đó. Người dùng có thể tiếp tục sử dụng thiết bị trong khi các tài khoản tác nhân thực hiện các tác vụ được giao.

Microsoft khẳng định có ranh giới giữa tài khoản tác nhân AI và tiêu chuẩn.

Microsoft khẳng định có “ranh giới rõ ràng” giữa tài khoản tác nhân AI và tài khoản tiêu chuẩn. Không gian làm việc của tác nhân sẽ hoạt động an toàn, sử dụng tối thiểu CPU và bộ nhớ, với các tính năng tác nhân bổ sung sẽ được phát triển theo thời gian. Mặc dù thiết lập này có vẻ giống như một hệ thống ảo hóa phức tạp, Microsoft cho biết nó hiệu quả hơn so với các máy ảo truyền thống như Windows Sandbox.

Không gian làm việc của tác nhân sẽ cung cấp khả năng cô lập bảo mật, hỗ trợ thực thi song song và kiểm soát người dùng tương đương với máy ảo. Các bot AI sẽ có quyền truy cập hạn chế vào các thư mục người dùng như Files, Downloads, Video, Photos và Music… Khi được kích hoạt, tài khoản tác nhân có thể hoạt động trên các thư mục mà người dùng đã xác thực có quyền truy cập.

Microsoft nhấn mạnh rằng các tính năng AI trong Windows 11 tuân theo một bộ nguyên tắc bảo mật “mạnh mẽ”. Công ty cũng cho biết các tác nhân AI cần được giám sát và cấp phép phù hợp, đồng thời hành động của chúng phải được “kiềm chế”.

Nền tảng của Microsoft hoạt động để đưa các tác nhân AI vào trong Windows 11.

Dẫu vậy, Microsoft cũng cảnh báo rằng tác nhân AI vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu phát triển nhanh chóng và có thể gia tăng rủi ro bảo mật cho người dùng. Do đó, người dùng và doanh nghiệp nên thận trọng khi tham gia vào lĩnh vực này.