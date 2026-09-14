Lý do smartphone cao cấp ngày càng có camera “xấu xí”

Trong những năm gần đây, các thương hiệu hàng đầu đã nỗ lực tích hợp phần cứng camera ngày càng ấn tượng vào các thiết bị mỏng hơn. Tuy nhiên, cảm biến hình ảnh lớn hơn, khả năng zoom quang xa hơn và cách bố trí ống kính phức tạp đều cần không gian vật lý, dẫn đến việc phần cứng camera thường nhô ra khỏi mặt sau của điện thoại.

Camera trên smartphone ngày càng lồi do nhiều yếu tố khác nhau.

Sự đánh đổi này là điều khó tránh khỏi. Mặc dù phần cứng lớn hơn giúp cải thiện chất lượng hình ảnh với khả năng zoom sắc nét và màu sắc chân thực, chúng cũng khiến cho điện thoại trở nên cồng kềnh hơn, gây bất tiện cả về mặt thực tế lẫn thẩm mỹ. Khi camera trở thành một trong những điểm bán hàng chính của điện thoại, các nhà sản xuất như iPhone và các thương hiệu Android đang phải đối mặt với một lựa chọn: hoặc là làm lớn hơn, hoặc là từ bỏ.

Bộ phận ghi lại ánh sáng qua ống kính là cảm biến hình ảnh chiếm khá nhiều diện tích. Với công nghệ hiện tại, việc cải thiện chất lượng hình ảnh chỉ có thể thực hiện bằng cách tăng diện tích vật lý của cảm biến. Để thay đổi điều này, cần có những phát minh mới trong công nghệ camera, còn ở hiện tại, người dùng chỉ có thể chấp nhận phần nhô ra của cảm biến

Khả năng zoom quang cũng là một yếu tố quan trọng. Tiêu cự dài hơn mang lại độ phóng đại tốt hơn, nhưng để đạt được điều này, cần có khoảng cách nhất định giữa thấu kính và cảm biến hình ảnh. Các nhà sản xuất đã sử dụng thiết kế kính tiềm vọng phức tạp để tích hợp đường dẫn quang học dài hơn vào các thiết bị nhỏ gọn.

Tuy nhiên, việc làm cho camera nằm ngang với mặt sau của điện thoại sẽ đồng nghĩa với việc phải hy sinh hiệu suất zoom. Thêm vào đó, với việc nhiều smartphone hiện đại trang bị ba camera trở lên, mỗi camera phục vụ một mục đích riêng, số lượng phần cứng nhô ra từ mặt sau càng gia tăng.

Xét cho cùng, sự phát triển của công nghệ camera trên smartphone đang đặt ra những thách thức lớn cho thiết kế tối giản, và đây là một vấn đề mà các nhà sản xuất cần giải quyết trong tương lai.