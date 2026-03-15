Vàng đến từ đâu? Các nhà khoa học vừa giải mã bí ẩn hạt nhân suốt 2 thập kỷ

Sau hai thập kỷ tìm kiếm, các nhà vật lý hạt nhân cuối cùng đã hiểu được cách thức những hạt nhân nguyên tử không ổn định biến đổi để tạo ra vàng – loại kim loại quý hiếm bậc nhất hành tinh.

Vàng không tự nhiên sinh ra. Chúng được "đúc" từ những thảm họa kinh hoàng nhất vũ trụ là khi các ngôi sao sụp đổ hoặc va chạm vào nhau. Trong những giây phút đó, một quá trình gọi là "bắt giữ neutron nhanh" diễn ra, khiến các hạt nhân nguyên tử phình to và trở nên cực kỳ kém ổn định trước khi phân rã thành các nguyên tố bền vững như vàng hay bạch kim.

Cách vũ trụ rèn đúc vàng và bạch kim đã có lời giải.

Tuy nhiên, việc quan sát trực tiếp quá trình này gần như là không thể cho đến khi các nhà khoa học tại đại học Tennessee và CERN ra tay.

Sử dụng công nghệ tách laser tiên tiến tại CERN, đội ngũ nghiên cứu đã tạo ra được đồng vị hiếm Indium-134 để theo dõi quá trình phân rã của nó. Phát hiện lớn nhất khiến giới khoa học kinh ngạc chính là việc hạt nhân không hề "mất trí nhớ".

Thay vì xóa sạch dấu vết sau khi biến đổi, các hạt nhân mới vẫn lưu giữ những đặc điểm từ hạt nhân "cha mẹ". "Chúng tôi gọi đó là chiếc bóng của Indium không hề biến mất", giáo sư Robert Grzywacz chia sẻ. Đây là mảnh ghép còn thiếu mà giới vật lý đã tìm kiếm suốt 20 năm qua, giúp hoàn thiện bức tranh về cấu trúc hạt nhân.

Không dừng lại ở đó, nghiên cứu còn chứng minh rằng các mô hình vật lý hiện tại đang trở nên lỗi thời khi áp dụng vào các hệ thống cực đoan trong vũ trụ. Việc đo lường thành công năng lượng của sự phát xạ hai neutron đã mở ra một kỷ nguyên mới cho vật lý hạt nhân, cho phép chúng ta dự đoán chính xác hơn cách các nguyên tố nặng hình thành trong các sự kiện thiên văn kỳ vĩ.

Tìm ra nguồn gốc của vàng.

Khám phá này không chỉ thỏa mãn sự tò mò về nguồn gốc của trang sức chúng ta đeo hằng ngày, mà còn là bước tiến khổng lồ trong việc hiểu về cách thức thế giới xung quanh chúng ta được vận hành từ cấp độ vi mô nhất.