Modder Trung Quốc biến cục nóng điều hòa thành hệ thống tản nhiệt cho PC

Một người dùng công nghệ Trung Quốc có tên @ElectrolyticSodiumCarbonate (ESC), đã phát triển một hệ thống làm mát cho PC sử dụng chất lỏng kết nối với máy điều hòa không khí gia đình thay vì bộ tản nhiệt truyền thống.

Trong video đăng tải, ESC giới thiệu một bộ máy PC thông thường, nhưng bên cạnh đó là cục nóng của một máy điều hòa không khí công suất 12.000 BTU, giúp tăng cường khả năng làm mát. Kết quả thử nghiệm cho thấy GPU chỉ đạt nhiệt độ 20 độ C khi chịu tải.

Bộ máy PC với tản nhiệt là một cục nóng của máy điều hòa không khí 12.000 BTU.

Dự án này được ESC quảng bá là "người bạn đồng hành hoàn hảo" cho hệ thống Core i9-14900K sắp ra mắt cùng với Nvidia GeForce RTX 5090. Tuy nhiên, do vẫn đang chờ bản phát hành tản nhiệt nước cho card đồ họa đời mới, các thử nghiệm ban đầu được thực hiện trên hệ thống PC Core i9-13900K với card đồ họa RTX 4090.

Đây không phải là lần đầu ESC tích hợp máy điều hòa không khí vào hệ thống máy tính. Trong video, ESC đã trình bày một hệ thống làm mát bằng chất lỏng với năm vòng lặp dành cho PC. Hình ảnh về các bộ phận bên trong và bên ngoài của thiết lập này cũng được chia sẻ.

Bộ máy tính được sử dụng trong thí nghiệm.

ESC cũng đề cập đến TDP (Thermal Design Power - công suất thoát nhiệt tối đa của chip xử lý) tăng của RTX 5090, cho thấy mức tiêu thụ điện năng cao hơn so với RTX 4090. Máy điều hòa không khí Xiaomi KFR-35GW, cung cấp công suất làm mát 12.000 BTU và tiêu thụ khoảng 1,2kW. Kích thước của nó lớn hơn nhiều so với bộ máy PC thử nghiệm và bộ tản nhiệt làm mát PC 360mm.

Sau khi thực hiện một số sửa đổi, bao gồm hàn và đi lại đường ống dẫn nhiệt, ESC đã chuẩn bị bình chứa chất làm mát bên trong bộ phận AC. Trong thử nghiệm, sau 40 phút "hâm nóng" máy tính bằng các công cụ như FurMark và AIDA System Stability Test, nhiệt độ lõi CPU chỉ tăng nhẹ so với lúc bắt đầu.

Kết quả thử nghiệm cho thấy nhiệt độ của chip xử lý card đồ họa giảm ấn tượng.

Khi đưa bộ phận AC ra ngoài trời, ESC ghi nhận nhiệt độ GPU chỉ là 2 độ C, với điểm nóng là 12 độ C. Khi chạy lại các bài kiểm tra hiệu suất, nhiệt độ GPU tăng lên lần lượt là 20 và 36 độ C. Tuy nhiên, video không cung cấp biểu đồ chi tiết về nhiệt độ bên trong và bên ngoài, cũng như các thông số CPU và GPU, điều này sẽ rất hữu ích cho người xem.

Cuối cùng, ESC bày tỏ sự hài lòng với khả năng làm mát của hệ thống và tin rằng nó đã sẵn sàng cho các thành phần Core i9-14900K và RTX 5090 sắp ra mắt, cũng như các thế hệ card đồ họa RTX trong tương lai.