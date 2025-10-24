Trúng số 38 tỷ, chồng giấu vợ vung tiền cho nữ streamer

Một người phụ nữ ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã đệ đơn ly hôn sau khi chồng cô trúng độc đắc 10,17 triệu nhân dân tệ (khoảng 38 tỷ đồng) nhưng tiêu sạch tiền vào các nữ streamer.

Theo trang SCMP, người phụ nữ họ Viên đã chia sẻ câu chuyện của mình với Đài truyền hình Hà Nam vào giữa tháng 10/2025, sau khi nộp đơn ly hôn.

Được biết, cặp đôi kết hôn từ năm 2016. Khi người chồng mang về 8,14 triệu tệ sau thuế (khoảng 30 tỷ đồng) từ khoản trúng số hồi tháng 12 năm ngoái, người vợ nghĩ rằng cuộc sống gia đình sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Thế nhưng thực tế, hôn nhân của họ nhanh chóng rạn nứt.

Ban đầu, cô rất hạnh phúc khi chồng nói rằng từ giờ cô có thể mua bất cứ thứ gì mình thích. Người chồng còn tặng cô một thẻ ngân hàng, nói rằng trong đó có 3 triệu tệ (khoảng 11 tỷ đồng) để cô chi tiêu. Tin lời chồng, cô không kiểm tra số dư mà chỉ cất thẻ vào ngăn kéo.

Chồng vung tiền vào cờ bạc và các nữ streamer.

Thay vì chăm lo gia đình, người chồng bắt đầu tiêu tiền vào cờ bạc ban ngày, còn ban đêm thì xem livestream và tặng tiền cho các nữ streamer. Người chồng từng tặng một nữ streamer tới 1,2 triệu tệ (khoảng 4,4 tỷ đồng) và thậm chí bị vợ bắt gặp đưa cô streamer này đi du lịch 4 ngày.

Trong những đoạn tin nhắn người thu thập được, chồng cô gọi streamer là “em yêu” và tự xưng là “ông xã”, thậm chí còn nhắn tin rằng: “Em thích kiểu đàn ông nào? Một ông già giàu có như anh được không”.

Sau đó, người vợ phát hiện thẻ ngân hàng mà chồng đưa thực chất không có xu nào. Quá đau khổ, cô nói trong buổi phỏng vấn: "Anh ta đối xử với tôi quá bất công. Tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Anh ta có còn lương tâm không? Trước khi anh ta trúng số, tôi từng nghĩ sẽ sống cùng anh ta suốt đời. Thế nhưng anh ta đã phản bội tôi chỉ trong chớp mắt. Anh ta từng nói muốn tìm một streamer sinh con cho mình. Tôi ước giá như chồng mình chưa bao giờ trúng số”.

Sau khi vụ việc được lên sóng, người chồng trả lời truyền thông rằng anh ta đã tiêu hết tiền và nói: "Giờ cô ấy đã kiện ly hôn, cứ để tòa quyết định”.

Luật sư Tập Tuấn Kỳ thuộc Văn phòng luật Hà Nam Trung Địa cho biết: “Theo pháp luật, tiền trúng số trong thời kỳ hôn nhân được xem là tài sản chung của hai vợ chồng”.

Do đó, nếu khoản tiền người chồng chi cho các streamer vượt xa mức chi tiêu bình thường của gia đình, người vợ có thể yêu cầu tòa án phán quyết rằng người chồng không được chia tài sản chung của họ. Ngoài ra, nếu việc “boa tiền” có liên quan đến mối quan hệ tình cảm sai trái, người vợ có thể yêu cầu streamer hoàn trả số tiền đó.

Người vợ chia sẻ: “Trúng số từng là điều tôi mơ ước nhưng bây giờ nó là cơn ác mộng. Tôi không chỉ mất tiền, mà còn mất luôn người chồng từng nói sẽ cùng tôi đi đến hết cuộc đời”.