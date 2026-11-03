Chú chó nổi tiếng nhờ gương mặt chán đời, sự thật phía sau khiến dân mạng xót xa

Sở hữu đôi mắt lờ đờ cùng gương mặt lúc nào cũng như đang chán nản, chú chó Mootoo ở Thái Lan bất ngờ trở thành hiện tượng mạng với hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Tuy nhiên, đằng sau biểu cảm hài hước ấy lại là câu chuyện về sức khỏe khiến dân mạng xót xa.

Gương mặt chán đời giúp chú chó nổi tiếng

Theo trang Mirror Media, Mootoo là một chú chó thuộc giống Beagle (chó săn thỏ) sống tại Thái Lan, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ biểu cảm đặc biệt.

Với đôi mắt lúc nào cũng như đang lim dim, hai bên má chảy xệ và vẻ mặt thiếu sức sống, Mootoo trông như đang mệt mỏi, chán chường với mọi thứ xung quanh. Chính ngoại hình độc đáo này đã giúp chú chó trở thành hiện tượng trên Instagram, thu hút hơn 1 triệu người theo dõi.

Chú chó Mootoo nổi tiếng với biểu cảm chán chường.

Dân mạng nhận xét biểu cảm của Mootoo giống hệt tâm trạng của những người phải đi làm mỗi ngày, đặc biệt là vào sáng thứ Hai hoặc khi đối mặt với công việc căng thẳng.

Hình ảnh của chú chó nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bức ảnh chế hài hước như "Chưa kịp chấm công mà đã thấy mệt rồi", "Có phải nó cũng đang đợi đến giờ tan làm không?", "Đây chính là gương mặt của tôi vào mỗi sáng thứ Hai".

Nhờ những biểu cảm tự nhiên, Mootoo nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân mạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng vẻ ngoài có phần uể oải của chú chó thực chất liên quan đến một vấn đề sức khỏe.

Sự thật phía sau biểu cảm chán đời của chú chó

Theo chia sẻ của chủ nhân chú chó, Mootoo mắc chứng suy giáp, tình trạng tuyến giáp không sản xuất đủ hormone cần thiết để duy trì hoạt động trao đổi chất bình thường của cơ thể.

Căn bệnh khiến quá trình trao đổi chất của chú chó chậm lại, dẫn đến nhiều triệu chứng như thường xuyên buồn ngủ, rụng lông, tăng cân và thiếu năng lượng. Đây cũng là nguyên nhân khiến Mootoo thường xuyên xuất hiện với đôi mắt lờ đờ và vẻ mặt mệt mỏi, tạo nên biểu cảm mà nhiều người lầm tưởng là sự chán chường tự nhiên.

Sau khi được điều trị, tình trạng của Mootoo đã chuyển biến tích cực.

Gần đây, Mootoo còn phải trải qua một ca phẫu thuật, khiến những người yêu mến chú chó lo lắng. Chủ nhân của chú chó thường xuyên cập nhật hình ảnh và tình trạng sức khỏe của Mootoo trên mạng xã hội, giúp người hâm mộ theo dõi hành trình điều trị và hồi phục.

May mắn, nhờ sự chăm sóc tận tình của đội ngũ thú y và chủ nhân, sức khỏe của Mootoo đang dần cải thiện. Trong những bức ảnh mới nhất, Mootoo tỉnh táo và hoạt bát hơn so với trước đây khiến dân mạng vui mừng.

Từ câu chuyện của Mootoo, các bác sĩ thú y cũng đưa ra lời khuyên dành cho những người nuôi thú cưng.

Theo đó, nếu chó thường xuyên uể oải, ngủ nhiều bất thường, tăng cân nhanh hoặc rụng lông nghiêm trọng, chủ nuôi không nên đơn giản cho rằng chúng lười vận động. Những biểu hiện này có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe, trong đó có suy giáp, cần được bác sĩ thú y kiểm tra và chẩn đoán kịp thời.