CIC có dấu hiệu bị hacker xâm nhập lấy cắp dữ liệu: VNCERT phát cảnh báo

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) vừa thông báo về sự cố lộ dữ liệu cá nhân của Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC). CIC (Credit Information Center) là một đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chịu trách nhiệm thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin tín dụng của cá nhân và tổ chức.

Sáng 12/9, website chính thức của CIC vẫn chưa thể truy cập được.

Theo VNCERT, họ nhận được báo cáo sự cố an ninh mạng và dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân xảy ra tại CIC. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo VNCERT chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh.

"Kết quả xác minh ban đầu cho thấy dấu hiệu hoạt động tấn công, xâm nhập của tội phạm mạng để đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép đang được tiếp tục thống kê, làm rõ", VNCERT nêu rõ.

Trong bối cảnh này, VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ, khai thác, sử dụng các dữ liệu kể trên, trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

VNCERT cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt là các tổ chức tài chính, ngân hàng chủ động rà soát với hệ thống thông tin quan trọng.

"Khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước hoạt động của tội phạm mạng, tránh để bị lợi dụng những thông tin kể trên để thực hiện các loại hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", VNCERT nhấn mạnh.