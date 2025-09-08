Google "chi nóng" 5 triệu USD ứng phó lừa đảo trực tuyến

Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), tại Việt Nam, trong năm 2024, các vụ lừa đảo trực tuyến đã gây thiệt hại hơn 12.000 tỷ đồng, với hơn 18.000 lượt phản ánh mỗi tháng. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, đã có gần 1.500 vụ lừa đảo qua mạng được ghi nhận, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng.

Lừa đảo trực tuyến là vấn nạn trên không gian mạng. (Ảnh minh họa)

Trong bối cảnh đó, Quỹ ASEAN vừa chính thức công bố một sáng kiến mới nhằm phòng chống lừa đảo trong khu vực tại Hội nghị Thượng đỉnh Chống Lừa đảo Toàn cầu tại châu Á 2025 (Global Anti-Scam Summit - GASS) diễn ra ở Singapore. Với khoản tài trợ trị giá 5 triệu USD từ Google.org, Quỹ ASEAN sẽ phối hợp cùng các đối tác triển khai chương trình tại 10 quốc gia thành viên ASEAN và Đông Timor, nhằm tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng trước các hình thức lừa đảo.

Tiến sĩ Piti Srisangnam - Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN cho biết: “Các vụ lừa đảo không chỉ gây thiệt hại về mặt vật chất mà còn để lại những tổn thất tinh thần, khiến chúng ta đánh mất niềm tin, nhân phẩm và cơ hội. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn trang bị cho người dân trong khu vực ASEAN và Đông Timor những kiến thức, công cụ cần thiết, đồng thời tiếp thêm cho họ sự tự tin để không trở thành nạn nhân của lừa đảo”

Chương trình sẽ tăng cơ hội tiếp cận các nguồn tài nguyên kiến thức phòng chống lừa đảo tới hơn 3 triệu người dân trong khu vực, trong đó có trò chơi giáo dục “Be Scam Ready” do Google phát triển. Một trong những nội dung trọng tâm của sáng kiến là chương trình đào tạo chuyên sâu cho 550.000 người dùng thông qua mạng lưới 2.000 chuyên gia đào tạo, huy động lực lượng thanh thiếu niên, phụ huynh, những nhà giáo dục và cả người cao tuổi trở thành tuyến đầu đối phó với các mối đe dọa trực tuyến.

“Lừa đảo đang là thách thức nghiêm trọng đối với các quốc gia trên khắp khu vực Đông Nam Á, gây ra những thiệt hại tài chính đáng kể trong khu vực. Vì vậy, chúng tôi rất tự hào khi được đồng hành cùng Quỹ ASEAN trong sáng kiến chống lừa đảo mới này”, ông Wilson White - Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ Chính phủ và Chính sách công, Google Khu vực châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ.