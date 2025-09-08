Bi hài trò lừa đảo trực tuyến kỳ lạ: Giả danh phi hành và xin tiền mua oxy

Một vụ lừa đảo với kịch bản hoang đường đến khó tin vừa xảy ra tại Nhật Bản, là lời cảnh tỉnh sâu sắc về sự tinh vi của tội phạm mạng. Một cụ bà 80 tuổi đã bị thuyết phục gửi đi số tiền khoảng 6.799 USD (khoảng 179 triệu đồng) cho một kẻ lừa đảo tự xưng là phi hành gia đang mắc kẹt ngoài không gian và cần tiền... để mua oxy.

Kẻ lừa đảo tự nhận là phi hành gia và xin tiền mua oxy. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện bi hài này bắt đầu vào tháng 7, khi một phụ nữ 80 tuổi sống một mình trên đảo Hokkaido (Nhật Bản) được một người đàn ông tự xưng là phi hành gia liên lạc qua mạng xã hội. Qua nhiều ngày, những cuộc trò chuyện trực tuyến ngày càng trở nên dài hơn và thường xuyên hơn, khiến người phụ nữ lớn tuổi nảy sinh tình cảm và hoàn toàn tin tưởng vào kẻ lừa đảo.

Khi đã tới thời điểm chín muồi, kẻ gian bắt đầu dựng lên một màn kịch đầy kịch tính và khó tin. Hắn nói với bà rằng mình đang ở trên một con tàu vũ trụ, đang bị "tấn công" và lượng oxy thì đang dần "cạn kiệt". Để gây sức ép, hắn nói rằng mình cần tiền gấp để mua thêm oxy duy trì sự sống.

Tin vào câu chuyện hoang đường này, cụ bà đã không ngần ngại chuyển cho kẻ lừa đảo 1 triệu yên Nhật (tương đương 6.799 USD) để "giải cứu" người tình không gian của mình. Có thể thấy, những kẻ lừa đảo tình cảm ngày nay thường nhắm vào những người cao tuổi, sống cô đơn và khao khát được chia sẻ. Chúng kiên nhẫn xây dựng lòng tin, thao túng tâm lý và sau đó tạo ra một tình huống khẩn cấp giả để moi tiền.

Hình ảnh minh họa.

Thực tế đáng buồn là bất kỳ câu chuyện nào, dù vô lý đến đâu, cũng có thể được bọn tội phạm sử dụng để lừa đảo. Trước đây, đã từng có trường hợp một phụ nữ gửi 850.000 USD cho một kẻ tự xưng là tài tử Brad Pitt để "chữa bệnh ung thư thận".

Mặc dù người cao tuổi thường được cho là dễ bị tổn thương nhất, một khảo sát của Deloitte năm 2023 lại cho thấy thế hệ trẻ như Gen Z có tỷ lệ bị lừa đảo trực tuyến cao gấp ba lần, có thể là do họ tiếp xúc và phụ thuộc vào Internet nhiều hơn. Điều này cho thấy rằng không một ai, dù ở độ tuổi nào, có thể hoàn toàn miễn nhiễm với các chiêu trò ngày càng tinh vi của tội phạm mạng.