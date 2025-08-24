Hacker trẻ lĩnh án 10 năm tù và vụ án lừa đảo 25 triệu USD tiền điện tử

Dù chỉ mới 20 tuổi, nhưng Noah Urban đã phải đối mặt với bản án 10 năm tù liên bang và khoản bồi thường lên đến 13 triệu USD. Đây là cái kết cho hành trình tội phạm mạng của một thành viên chủ chốt trong nhóm hacker khét tiếng "Scattered Spider", chuyên thực hiện các vụ tấn công tráo SIM (SIM-swapping) để đánh cắp hàng triệu USD tiền điện tử.

Ngày 20/8 vừa qua, tòa án liên bang tại Florida (Mỹ) đã tuyên án đối với Noah Urban, khép lại cuộc điều tra kéo dài hai năm của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI). Bắt đầu phạm tội từ khi còn là một thiếu niên, Urban, với các bí danh như "King Bob" hay "Gustavo Fring", đã cùng đồng bọn trong nhóm Scattered Spider thực hiện một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn trên khắp nước Mỹ.

Chân dung nhân vật "King Bob" của nhóm hacker Scattered Spider khét tiếng.

Theo mô tả của FBI, Scattered Spider là một trong những nhóm hacker táo tợn nhất hiện nay. Thủ đoạn của chúng là sử dụng kỹ thuật tấn công Social Engineering, mạo danh nhân viên IT hoặc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để lừa các nhân viên của những tập đoàn lớn.

Từ đó, chúng thực hiện các cuộc tấn công tráo SIM, chiếm quyền kiểm soát số điện thoại của nạn nhân, vượt qua các lớp xác thực đa yếu tố và cuối cùng là rút sạch tiền từ các ví điện tử. Bộ Tư pháp Mỹ ước tính nhóm này đã chiếm đoạt được từ 9,5-25 triệu USD từ ít nhất 30 nạn nhân.

Cuộc điều tra đã dẫn đến cuộc đột kích của FBI vào nhà của Urban vào tháng 3/2023, thu giữ gần 3 triệu USD tiền điện tử. Đến tháng 4 năm nay, Urban đã đồng ý với thỏa thuận nhận tội, thừa nhận các tội danh lừa đảo qua đường dây điện tử, âm mưu và trộm cắp danh tính nghiêm trọng.

Bản án 10 năm tù và khoản bồi thường 13 triệu USD được xem là một hình phạt nặng, phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ án. Các công tố viên cho biết, dù Urban đã bị kết án, cuộc điều tra sâu rộng hơn về toàn bộ mạng lưới Scattered Spider vẫn đang tiếp diễn.

Vụ việc này, cùng với các vụ bắt giữ tội phạm mạng lớn khác gần đây, cho thấy các nhà chức trách Mỹ đang ngày càng mạnh tay trong cuộc chiến chống lại các loại hình tội phạm công nghệ cao, gửi đi một thông điệp cảnh tỉnh đanh thép.