Chuẩn hóa dữ liệu thuê bao có triệt được SIM rác?

Ở nhiều nước, SIM phải đăng ký bằng tên thật Ở nhiều nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore..., SIM chỉ bán cho người có giấy tờ cá nhân hợp lệ (với du khách là hộ chiếu). Hồi tháng 2 năm nay, nhà chức trách Trung Quốc quy định tất cả thẻ SIM tại đặc khu Hồng Kông phải đăng ký bằng tên thật, có đủ thông tin như ngày sinh và số chứng minh thư. Kênh Fox Business cho biết theo quy định mới này, những số điện thoại không liên kết với danh tính của một người sẽ bị vô hiệu hóa. Trước đó, tháng 6-2021, Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra quy định kể trên, chưa đầy 1 năm sau khi thực thi Luật An ninh quốc gia. Quy định nhắm vào phần lớn người dùng điện thoại di động ở Hồng Kông, chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9-2021. Người dùng được yêu cầu đăng ký thẻ SIM bằng tên thật với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông từ ngày 1-3-2022. Tại đặc khu này, ước tính hơn 9 triệu người đang sử dụng thẻ SIM trả phí hằng tháng, được ký với nhà mạng. Các thẻ SIM đó cũng là hình thức nhận dạng danh tính cần thiết, đồng thời là một trong những biện pháp giúp chống lại việc tội phạm sử dụng thẻ SIM rác để lừa đảo nhằm tránh bị phát hiện. Để tạo điều kiện cho việc triển khai quy định thẻ SIM phải đăng ký bằng tên thật, chính quyền Hồng Kông đã cung cấp các dịch vụ hỗ trợ ở 25 trạm tàu điện ngầm và 18 bưu điện được chỉ định trên toàn đặc khu. Tổng Giám đốc Cơ quan Truyền thông Hồng Kông Leung Chung-yin cho biết tính đến ngày 21-2-2023, khoảng 12 triệu thẻ SIM ở Hồng Kông đã được đăng ký theo quy định mới. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng đề nghị China Unicom - nhà khai thác viễn thông thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc - thu thập thông tin nhận dạng của những người sử dụng dịch vụ di động ở nước này. Theo trang Tech In Asia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) từng đặt mục tiêu tất cả người dùng ở Trung Quốc sẽ sử dụng thẻ SIM đăng ký bằng tên thật trong điện thoại di động của họ đến ngày 30-6-2017. Tuy nhiên, vì một số lý do, mục tiêu đó vẫn chưa đạt được cho đến nay. Phạm Nghĩa