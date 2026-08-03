Bí mật vùng tối Mặt Trăng được hé lộ, lịch sử Hệ Mặt Trời phải viết lại từ đầu

Các mẫu đá cổ thu thập từ phía xa Mặt Trăng đang làm thay đổi nhận thức của giới khoa học về thời kỳ đầu Hệ Mặt Trời. Khác với phía gần hướng về Trái Đất, vùng không gian này lưu giữ bản ghi địa chất sạch sẽ và ít bị xáo trộn hơn. Phân tích mới cho thấy các đợt bắn phá của tiểu hành tinh suy giảm từ từ qua hàng tỷ năm. Kết quả này chính thức bác bỏ giả thuyết về một trận mưa thiên thạch thảm khốc diễn ra đột ngột.

Mẫu đá mới từ Mặt Trăng đảo ngược giả thuyết lịch sử Hệ Mặt Trời.

Trái Đất đã mất đi các dấu vết va chạm cổ xưa do tác động của phong hóa và kiến tạo mảng. Ngược lại, Mặt Trăng không có cơ chế tái chế địa chất nên đóng vai trò như một viên nhộng thời gian. Các mảnh đá được nghiên cứu có niên đại kéo dài từ 4,33 - 1,13 tỷ năm trước. Chúng giúp các nhà nghiên cứu tái dựng lại hơn ba tỷ năm lịch sử va chạm vũ trụ.

Do Trái Đất và Mặt Trăng được hình thành cùng nhau, chúng từng trải qua các cuộc tấn công tiểu hành tinh tương tự. Những vụ va chạm dữ dội này đã góp phần định hình vỏ hành tinh, khí quyển và các đại dương sơ khai. Dữ liệu từ Mặt Trăng cung cấp manh mối quan trọng về thời điểm môi trường Trái Đất trở nên ổn định. Đây cũng là cơ sở để tìm hiểu các điều kiện thúc đẩy sự sống xuất hiện.

Phát hiện mới này trực tiếp thách thức lý thuyết "trận mưa thiên thạch muộn" từng được công nhận rộng rãi. Thay vì một đợt bùng nổ va chạm ngắn vào khoảng 4 tỷ năm trước, dữ liệu thực tế cho thấy sự sụt giảm diễn ra kéo dài. Mẫu vật từ sứ mệnh Hằng Nga 6 của Trung Quốc đã mang lại cơ hội đầu tiên để phân tích vùng địa chất đặc biệt này. Việc so sánh hai nửa Mặt Trăng đã đem đến cái nhìn toàn diện hơn về vũ trụ.

Phần tối của Mặt Trăng vừa hé lộ điều không ai ngờ.

Khám phá này mở ra một kỷ nguyên mới trong nghiên cứu và khám phá thiên văn học. Các nhà khoa học giờ đây có thêm công cụ để diễn giải chính xác lịch sử tiến hóa của các hành tinh. Nghiên cứu khẳng định vai trò vô cùng to lớn của việc phân tích các mẫu đá ngoài Trái Đất. Những bí ẩn về nguồn gốc sự sống đang dần được hé lộ nhờ các góc nhìn mới từ Mặt Trăng.