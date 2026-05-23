Siêu máy tính "phán" kịch bản đi tiếp VCK World Cup của U17 Việt Nam

Cộng đồng người hâm mộ bóng đá nước nhà đang sục sôi trước các thông tin đan xen từ các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI). Một siêu máy tính quốc tế vừa thực hiện một cuộc giả lập quy mô lớn tới 50.000 lần để tính toán cơ hội "sống sót" của U17 Việt Nam tại đấu trường thế giới.

Sau những màn trình diễn kiên cường dưới sự chèo lái của chiến lược gia Cristiano Roland tại giải châu lục, thế hệ trẻ của bóng đá Việt Nam đang tiến ra biển lớn với một tâm thế hoàn toàn khác. Dù phải rơi vào một bảng đấu "tử thần" với những ngọn núi lớn, nhưng dữ liệu từ các siêu máy tính vừa công bố lại mang đến rất nhiều hy vọng cho các chàng trai áo đỏ.

Đội tuyển U17 Việt Nam chính thức có tên trong danh sách các đội tham dự FIFA U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Bảng cân não: AI chỉ rõ cơ hội vượt qua vòng bảng

Theo thuật toán phân tích phong độ, thể trạng và dữ liệu đối đầu lịch sử, siêu máy tính đã đưa ra bảng tỷ lệ phần trăm vượt qua vòng bảng của các đội tuyển một cách đầy khách quan:

- U17 Bỉ: 89,2% (Ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng)

- U17 Mali: 71,5% (Đại diện châu Phi đầy sức mạnh thể lực)

- U17 Việt Nam: 46,8% (Cơ hội gần như chia đều)

- U17 New Zealand: 22,5% (Bị đánh giá thấp nhất bảng)

Con số 46,8% của U17 Việt Nam thực sự gây sốc cho giới chuyên môn. Dù đứng ở vị trí thứ 3 về tỷ lệ đi tiếp, nhưng cơ hội tiệm cận mức 50% cho thấy các chuyên gia quốc tế đánh giá rất cao lối chơi pressing khoa học và tính kỷ luật thép mà HLV Cristiano Roland đã thổi vào các học trò.

Kịch bản "vàng" đưa U17 Việt Nam vào vòng 1/16

Không dừng lại ở những con số khô khan, siêu máy tính đã vạch sẵn con đường thực tế nhất để "Những chiến binh Sao Vàng" lọt vào vòng đấu loại trực tiếp 1/16. Kịch bản này được AI đánh giá là có xác suất xảy ra cao nhất:

- Trận mở màn: Cầm hòa U17 Mali với tỷ số 1-1 nhờ chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý.

- Trận thứ hai: Chấp nhận thua sát nút U17 Bỉ với tỷ số 0-2 nhưng quyết tâm giữ vững hiệu số bàn thắng bại tối thiểu, không để vỡ trận.

- Trận hạ màn: Tổng lực đánh bại U17 New Zealand (AI nhận định Việt Nam có tới gần 62% cơ hội chiến thắng ở cặp đấu này).

Kịch bản "vàng" cho các màn đấu tiếp theo của U17 Việt Nam. (Ảnh: BLV Tạ Biên Cương)

Về mặt lý thuyết, nếu kịch bản này đi đúng hướng, U17 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 4 điểm trong tay (Hiệu số khoảng -2). Đây là con số vừa vặn và hoàn toàn khả thi để giúp đoàn quân áo đỏ giật lấy một trong các tấm vé dành cho "đội hạng 3 có thành tích xuất sắc nhất" để hiên ngang bước vào vòng 1/16.

Điểm tựa từ bản lĩnh

Nên nhớ, thành công của lứa trẻ Việt Nam gần đây không phải đến từ sự may mắn. Cú hích tinh thần từ các đàn anh U23 cộng với nền tảng thể lực cải thiện vượt bậc dưới thời ban huấn luyện mới đang biến U17 Việt Nam thành một bộ khối gắn kết, cực kỳ khó bị đánh bại. Trí tuệ nhân tạo đã gọi tên, và giờ là lúc các chiến binh trẻ biến những thuật toán trên giấy thành kỳ tích lịch sử ngoài đời thực.