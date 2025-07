Hậu quả khôn lường từ việc đăng ảnh địa chỉ mới trên VNeID

Theo ghi nhận của Cục An toàn thông tin (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trước kia là Bộ Thông tin và Truyền thông), trong 9 tháng đầu năm 2024, đã có hơn 22.000 phản ánh về trường hợp lừa đảo trực tuyến do người dùng gửi về Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam. Còn theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, ước tính trong năm 2024, người Việt mất 18.900 tỉ đồng vì bị lừa đảo trong năm 2024, Không chỉ gia tăng về số lượng, các phương thức lừa đảo trên không gian mạng đang ngày phức tạp với nhiều thủ đoạn mới, nhắm đến các nhóm đối tượng khác nhau.