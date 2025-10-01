Lượng dữ liệu mà loài người đang tạo ra khổng lồ cỡ nào?

Theo dự báo từ IDC Worldwide Global Forecast, đến năm 2025, thế giới sẽ tạo ra 175 zettabyte dữ liệu. Và chỉ trong 10 năm tới, con số này sẽ tăng gấp hơn 10 lần, vượt mức 2.100 zettabyte. Lưu ý giá trị quy đổi, 1 zettabyte tương đương khoảng 1.000 tỷ gigabyte.

Dữ liệu tạo ra trong thời đại công nghệ đang tăng nhanh. (Ảnh minh họa: A.I)

Khối lượng dữ liệu nói trên khổng lồ đến mức chỉ riêng 175 zettabyte dữ liệu trong năm 2025 đã vượt xa tổng số video mà hàng tỷ người dùng YouTube, TikTok hay Netflix có thể tạo ra trong nhiều năm cộng lại. Với tốc độ tăng trưởng như vậy, dữ liệu đang trở thành “nguyên liệu thô” quan trọng nhất của kỷ nguyên số, thậm chí còn được ví như "dầu mỏ" của thế kỷ XXI.

Còn theo báo cáo từ Synology về xu hướng chuyển đổi số năm 2025, gần 90% doanh nghiệp tại Đông Nam Á đã đầu tư vào chuyển đổi số - không chỉ là kế hoạch mà là cam kết chiến lược. Tuy nhiên, thách thức vẫn rất lớn khi 85% doanh nghiệp mới ở giai đoạn đầu, trong khi hơn 55% từng bị tấn công mạng thì chỉ 1/5 tin tưởng vào khả năng khôi phục sau sự cố.

Trong bối cảnh đó, Synology với 25 năm kinh nghiệm và hệ sinh thái quản lý dữ liệu tích hợp, hiện đã có hơn 14 triệu lượt cài đặt, bảo vệ 25 triệu thiết bị đầu cuối và kết nối 2 triệu camera. Chỉ 5 năm qua, mức độ doanh nghiệp ứng dụng giải pháp của Synology đã tăng tới 300%, phản ánh sự tin tưởng mà các doanh nghiệp dành cho Synology trong việc đáp ứng các nhu cầu CNTT ngày càng phát triển.

Một sản phẩm vừa lưu trữ vừa bảo mật.

Đầu năm nay, Synology ra mắt ActiveProtect, thiết bị sao lưu chuyên dụng cho doanh nghiệp, bảo vệ dữ liệu trên nhiều địa điểm khác nhau. Với dung lượng từ 8TB đến 140TB, ActiveProtect đáp ứng đa dạng nhu cầu doanh nghiệp. Đồng thời, sản phẩm cung cấp sao lưu không thể thay đổi, khả năng tách biệt vật lý (air-gap) và hỗ trợ tuân thủ quy định, từ đó tạo lớp bảo vệ trước các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Họ cũng giới thiệu PAS7700 - dòng lưu trữ doanh nghiệp all-NVMe đầu tiên, mang lại hiệu năng tối ưu với kiến trúc NVMe end-to-end, đạt tới 2 triệu IOPS và băng thông 30GB/s với độ trễ dưới 1ms. Kiến trúc active-active đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng, trong khi mã hóa mạnh và hiệu năng cấp doanh nghiệp.

Trong tương lai, Synology cho biết, họ sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào Office Suite, gồm OCR (nhận dạng ký tự quang học), tìm kiếm ngữ nghĩa, tóm tắt nội dung và dịch thuật thời gian thực. Các tính năng này vận hành trên máy chủ tại chỗ, đảm bảo bảo mật dữ liệu nhạy cảm, đồng thời giúp cá nhân viên trong tổ chức và doanh nghiệp cộng tác hiệu quả và an toàn hơn.