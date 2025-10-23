Anh và Mỹ công bố chiến dịch triệt tiêu "hang ổ" lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á

Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, các trung tâm lừa đảo đặt tại Đông Nam Á đang lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới với quy mô lớn. Riêng tại Đông Á và Đông Nam Á, thiệt hại do các vụ lừa đảo trực tuyến trong năm 2023 ước tính lên tới 37 tỷ USD, chưa kể các tổn thất lớn hơn trên phạm vi toàn cầu bắt nguồn từ khu vực này.

Các nhóm tội phạm đứng sau các đường dây này đã mua bán hàng chục nghìn người nước ngoài từ hơn 50 quốc gia để làm việc trong các trung tâm lừa đảo khắp Đông Nam Á. Nạn nhân bị giam giữ trong các khu phức hợp hoặc sòng bạc bỏ hoang, bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa đánh đập, tra tấn bằng điện, hoặc bị bán sang nơi khác.

Lừa đảo trực tuyến đang là vấn nạn trên toàn cầu, với "hang ổ" chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức Ân xá Quốc tế mô tả đây là một “cuộc khủng hoảng nhân quyền đáng báo động”. Chính vì vậy, Vương quốc Anh vừa phối hợp với Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối phó với mối đe dọa xuyên quốc gia ngày càng gia tăng này, bảo vệ nhân quyền và ngăn dòng tiền phi pháp chảy vào nước Anh.

Các biện pháp được kỳ vọng sẽ giúp phơi bày và ngăn chặn hoạt động của mạng lưới tội phạm, bảo vệ công dân Anh và người dân Đông Nam Á trước những tác động nghiêm trọng của các vụ lừa đảo. Đây là bước đi mới nhất trong chuỗi các hành động của Vương quốc Anh nhằm chống lại hoạt động tội phạm lừa đảo trong khu vực, bao gồm các lệnh trừng phạt vào cuối năm 2023 đối với những cá nhân và tổ chức có liên quan đến mua bán người phục vụ cho các “trung tâm lừa đảo”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh - Stephen Doughty khẳng định: “Các trung tâm lừa đảo đã cướp đi tiền bạc mà người dân khó nhọc kiếm được, đồng thời giam giữ những nạn nhân yếu thế trong "mạng lưới dối trá" của chúng. Vì vậy, chúng tôi buộc phải hành động dứt khoát".

Theo ông, các trung tâm lừa đảo tồn tại ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Đây là mối đe dọa xuyên quốc gia đòi hỏi hành động phối hợp để chặn đứng dòng tài chính phi pháp, đe dọa nhân quyền, tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia.

"Chúng tôi đã hành động mạnh mẽ để bảo vệ công dân Anh và tính minh bạch của hệ thống tài chính quốc gia. Chúng tôi nhận thức rõ những tổn hại mà tài chính phi pháp gây ra cho khu vực này và cam kết hợp tác chặt chẽ với các quốc gia Đông Nam Á, hỗ trợ họ trong nỗ lực xóa sổ các trung tâm lừa đảo và mạng lưới đứng sau chúng", Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh nhấn mạnh.

Dù vậy, thông tin từ Đại sứ quán Anh không nêu rõ những việc cụ thể mà Anh cùng với Mỹ sẽ làm để thực hiện mục tiêu nói trên.