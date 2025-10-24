Danh tính cô gái 26 tuổi bỏ học tiến sĩ, sáng lập công ty trăm triệu USD

Guo Wenjing, tên tiếng Anh là Demi Guo, thường được nhiều phụ huynh Trung Quốc gọi là “con nhà người ta” hay “cô gái thiên tài”. Cô hiện là một trong những gương mặt trẻ gây chú ý nhất trong giới công nghệ Trung Quốc, Mỹ và quốc tế.

Sinh ra tại miền đông Trung Quốc và hiện sống ở Thung lũng Silicon (Mỹ), Guo là đồng sáng lập của Pika, công ty khởi nghiệp đã huy động được 135 triệu USD, với mức định giá 470 triệu USD.

Guo được ngưỡng mộ không chỉ bởi nhan sắc và tài năng mà còn vì xuất thân ấn tượng.

Demi Guo từng 2 lần đoạt huy chương vàng Olympic Tin học Mỹ, được MIT mời tham dự cuộc thi lập trình và giành giải Nhì. Ảnh: Fortune

Hành trình học tập của "con nhà người ta”

Demi Guo sinh tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang). Trong mắt nhiều phụ huynh Trung Quốc, cô là “hình mẫu hoàn hảo” nhờ bảng thành tích học tập gần như không tì vết.

Năm 2015, Guo giành huy chương bạc Olympic Tin học Quốc tế (IOI). Cô sau đó trúng tuyển vào Đại học Harvard, nơi cô lần lượt lấy bằng Cử nhân Toán học và Thạc sĩ Khoa học máy tính. Trong thời gian học, Guo từng thực tập tại các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Google.

Sau Harvard, Guo tiếp tục theo học tiến sĩ Khoa học máy tính tại Stanford, tập trung vào nghiên cứu xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và đồ họa máy tính.

“Khi còn nhỏ, tôi rất thích viết văn và từng đạt nhiều giải, nhưng lại không giỏi Toán. Tôi nghĩ viết văn không đủ ‘ngầu’, nên quyết định thử sức với lập trình và Toán - lĩnh vực vốn do nam giới thống trị”, Guo chia sẻ với SCMP.

“Harvard, MIT hay Stanford không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là bạn trưởng thành như thế nào”, cô nói.

Mẹ của Guo từng tốt nghiệp Đại học MIT, còn cha cô - ông Guo Huaqiang - là cựu Chủ tịch Sunyard Technology, công ty dịch vụ công nghệ thông tin ở Hàng Châu.

Guo hồi nhỏ và cha cô, ông Guo Huaqiang - người từng giữ chức Chủ tịch Công ty Công nghệ Sunyard, một doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin có trụ sở tại Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: QQ.com

Bước ngoặt khởi nghiệp với Pika

Ý tưởng về Pika đến với Guo sau khi cô tham gia Liên hoan phim AI 2022 tại New York cùng nhóm bạn nghiên cứu sinh ở Stanford. Dù không đoạt giải, họ nhận ra các công cụ tạo video bằng AI khi đó còn nhiều hạn chế và quyết định phát triển một nền tảng tốt hơn.

Tháng 4/2023, Guo cùng bạn học Chenlin Meng chính thức bỏ học tiến sĩ ở Stanford để thành lập Pika, với mục tiêu tạo ra công cụ làm video AI dễ dùng cho mọi người.

“Khi so sánh các video AI cách đây một năm với hiện nay, bạn sẽ thấy tốc độ tiến bộ thật sự chóng mặt”, Guo chia sẻ.

Kể từ khi ra mắt, Pika phát triển nhanh chóng, huy động thành công 135 triệu USD và đạt định giá 470 triệu USD. Đáng chú ý, sau khi Pika phiên bản 1.0 ra mắt, cổ phiếu Sunyard Technology - công ty cha cô từng điều hành - tăng hơn 20% trong một tuần, khiến báo chí gọi đây là “cổ phiếu con gái”.

Từ hiện tượng mạng đến biểu tượng Gen Z công nghệ

Câu chuyện về Demi Guo nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng tại Trung Quốc năm 2024. Nhiều người ví cô như “phiên bản Thung lũng Silicon” của giấc mơ khởi nghiệp thành công.

Một bình luận lan truyền rộng rãi viết: “Đẹp, giỏi, lại xuất thân giàu có - ba yếu tố hội tụ trong 'tam giác hoàn hảo' giữa sắc đẹp, trí tuệ và tiền tài”.

Tuy vậy, không ít ý kiến cho rằng truyền thông đã “thần thánh hóa” Guo. “Là con gái cựu Chủ tịch Sunyard, cô ấy đã có điểm xuất phát khác hẳn. Nếu tự mình đi lên từ con số 0, khi đó mới thật sự là thiên tài”, một người viết.

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, Guo vẫn được xem là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trẻ - dám nghĩ, dám làm và sẵn sàng dấn thân vào lĩnh vực công nghệ cao, nơi trí tuệ, nỗ lực và khát vọng đổi mới có thể đưa họ ra thế giới.

Demi Guo (bên trái) và bạn học Chenlin Meng là đồng sáng lập Pika. Ảnh: Pika

Hiện theo Fortune, ứng dụng Pika do Demi Guo đồng sáng lập đã có hơn 14,5 triệu người dùng. Mới đây, Pika ra mắt tính năng Predictive Video, cho phép người dùng tải một ảnh selfie, nhập vài gợi ý như “biến tôi thành ngôi sao nhạc rock” hoặc “tôi đang thuyết trình TED Talk”, và hệ thống sẽ tự động tạo video hoàn chỉnh - từ kịch bản, âm nhạc, bối cảnh, đến ánh sáng và hiệu ứng. Công nghệ này giúp người dùng hóa thân vào các cảnh quay do AI tạo ra - điều trước đây chỉ giới làm phim chuyên nghiệp mới làm được.

Guo cho biết Pika được thiết kế “dành riêng cho Gen Z và Gen Alpha” - những thế hệ yêu thích video ngắn và coi đó là cách thể hiện bản thân. Trái với xu hướng “nội dung AI vô hồn”, Guo khẳng định, Pika hướng đến việc giúp con người bộc lộ cá tính và cảm xúc thật.

Trong khi các đối thủ như Sora (OpenAI) hay Vibes (Meta) tập trung vào video điện ảnh hoặc hệ sinh thái quy mô lớn, Pika chọn hướng đi khác: Mang AI đến gần đời sống sáng tạo hằng ngày, nơi người trẻ có thể kể câu chuyện của chính mình - vui tươi, tự nhiên và đầy cảm xúc.