Bảo vệ, chấm công bằng camera AI

Chủ Nhật, ngày 06/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

AI Camera giúp giảm 90% khối lượng công việc tính công của bộ phận nhân sự, cắt giảm gần như hoàn toàn các phàn nàn từ việc quên chấm công.

Trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp với thiết bị công nghệ đang dần thay thế con người xử lý nhiều công việc đòi hỏi tính cảnh giác cao, quản lý chặt chẽ người vào ra công ty như bảo vệ hay chuẩn xác như chấm công… Việc tích hợp AI vào camera an ninh đang được nhiều doanh nghiệp (DN) trong nước ứng dụng, bước đầu đã mang lại những hiệu quả rõ rệt.

Thay đổi kiểm soát an ninh truyền thống

Trước đây, việc giám sát an ninh, quản lý người ra vào tại cảng IDC Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đều phải dựa vào sổ sách do đội bảo vệ ghi chép thủ công. Việc này luôn đòi hỏi nhân viên bảo vệ phải cực kỳ tập trung, không được phép bỏ sót một cá nhân nào và đặc biệt phải ghi chép chuẩn xác thông tin… Đó là những yêu cầu không hề đơn giản với một cảng lớn như IDC Long Bình.

Để hạn chế tối đa sai sót và giảm tải công việc cho lực lượng bảo vệ, cảng IDC Long Bình đã đầu tư hệ thống camera AI nhằm kiểm soát an ninh cũng như đối soát thông tin khách hàng vào công ty dễ dàng hơn. Theo ông Ngô Quốc Tuấn, Trưởng Phòng Nhân sự cảng IDC Long Bình, do tính chất quản lý theo thời gian thực nên sự xuất hiện của bất cứ ai vào cổng công ty, camera đều báo về điện thoại cho người quản lý. Điều này cũng giúp việc thống kê số lượng khách hàng, xe vào cảng chính xác hơn. Sau khi lắp đặt camera AI kết hợp với phần mềm chấm công, quản lý nhân sự Tanca, bộ phận nhân sự của Công ty Black Wolf - một DN công nghệ ở TP Hà Nội - nay chỉ tập trung cho công tác tuyển dụng. Ông Đỗ Văn Huy, Giám đốc điều hành Black Wolf, nhìn nhận: "Mọi công việc đã được hệ thống xử lý theo thời gian thực nên vào cuối tháng, nhân viên nhân sự chỉ cần vào hệ thống kiểm tra lại và xác nhận bảng lương, tiết kiệm khá nhiều công sức so với cách làm thủ công trên máy tính trước đây".

Ông Nguyễn Trí, quản lý chuỗi cửa hàng làm đẹp Beauty Garden tại TP HCM, đánh giá: "Việc ứng dụng camera AI tại chuỗi cửa hàng giúp việc quản lý từ xa tốt hơn, kiểm soát được số lượng khách hàng vào cửa hàng, đặc biệt an ninh về đêm".

Hiện thị trường trong nước đã có nhiều nhà sản xuất và phát triển tích hợp AI vào các sản phẩm camera của mình như: Hanet, Bkav… Nhiều camera AI có khả năng xử lý nhận diện lập tức cho 50.000 khuôn mặt, với tốc độ nhận diện là dưới 0,25 giây, khoảng cách nhận diện từ 1 - 4 m. Camera có thể nhận diện người đeo khẩu trang hoặc kính mắt thời trang, không xảy ra tình trạng nhận diện nhầm. Nhiều sản phẩm còn được trang bị đèn led và loa, có khả năng cảnh báo nhân viên hoặc người lạ...

Camera AI được nhiều doanh nghiệp khai thác, mang lại hiệu quả cao

Loại bỏ gian lận chấm công

Riêng trong khâu chấm công, AI Camera sẽ thay đổi hành vi "nhớ", "quên" chấm công, giúp loại bỏ hoàn toàn gian lận trong việc này. Nó có khả năng chấm công hàng trăm người đi lần lượt trên một hàng, mỗi người đi qua chỉ mất 1 giây để hoàn thành. Từ đó tiết kiệm hàng ngàn giờ chấm công, đồng nghĩa tăng hàng ngàn giờ làm việc của nhân viên hằng năm. AI Camera cũng giúp giảm 90% khối lượng công việc tính công của bộ phận nhân sự, cắt giảm gần như hoàn toàn các phàn nàn từ việc "quên" chấm công.

Ông Trần Viết Quân, nhà sáng lập Tanca, io, cho rằng: "AI Camera đã góp phần tăng đáng kể hiệu suất làm việc của nhân viên, số lượng nhân viên đi trễ cũng giảm đáng kể - điều này thúc đẩy văn hóa minh bạch của tổ chức". Ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc của Công ty Hanet, cho biết: "Với AI camera, bên cạnh bảo đảm an ninh còn giúp việc vận hành DN trở nên tự động và thông minh hơn. Tiềm năng của AI còn có thể khai thác được rất nhiều như ghi nhận sự có mặt, phân loại và nhận biết khách hàng, nắm bắt được thói quen mua sắm của khách hàng, kiểm soát các khu vực cấm, kiểm soát an ninh cho trẻ em, học sinh…". Giữa tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Công nghệ Bkav đã xuất khẩu lô hàng camera an ninh AI View đầu tiên sang Mỹ, thị trường khó tính bậc nhất thế giới. So với những dòng camera thông thường, dữ liệu hình ảnh sẽ được camera AI xử lý thời gian thực mà không cần truyền về server, giảm độ trễ trong xử lý thông tin và bảo đảm tính riêng tư cho khách hàng…

Ông Tommy Le, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh tại thị trường Mỹ của Bkav, cho biết: "Trong trụ sở chính của Qualcomm, AI View sẽ hiện diện tại một dự án quan trọng trong chiến lược triển khai thành phố thông minh của tập đoàn này. Bkav đã có được đơn hàng đầu tiên sau hơn 3 tháng đặt chân vào Mỹ". Sau khi vào Mỹ, camera của Bkav sẽ được triển khai lắp đặt tại trụ sở chính của Tập đoàn Qualcomm (San Diego, California). Lô hàng AI View tiếp theo dự kiến sẽ được triển khai tại một công viên lớn của Mỹ vào cuối năm.

Việt Nam - Top 1 thị trường giám sát an ninh Theo báo cáo của Công ty Nghiên cứu thị trường 6W Research, Việt Nam được xếp hạng Top 1 thị trường hệ thống giám sát an ninh, có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Camera trở thành một thiết bị phổ biến và chỉ xếp thứ 2 sau máy tính trong DN. Khi được trang bị AI và internet vạn vật (IoT), kết hợp với các thiết bị khác như máy tính và smartphone, AI Camera sẽ trở thành một trong những thiết bị quan trọng bậc nhất cho quá trình chuyển đổi số trong DN.

