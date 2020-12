Apple miễn phí 12 tháng xem truyền hình Apple TV cho người dùng mới

Thứ Bảy, ngày 05/12/2020 08:50 AM (GMT+7)

Người dùng Việt Nam đã có thể trải nghiệm dịch vụ Apple TV+, các chương trình trên Apple TV cùng nhiều tiện ích khác trên một số dòng TV thông minh ngay từ bây giờ.

Sony vừa thông báo về việc hỗ trợ truy cập ứng dụng Apple TV trên một số dòng TV thông minh của hãng. Khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ Apple TV+, các kênh Apple TV với những đề xuất phim phổ biến được cá nhân hóa dựa trên sở thích và lịch sử xem của người dùng. Tại Việt Nam, dòng TV X9000H của Sony đã chính thức được hỗ trợ truy cập ứng dụng Apple TV thông qua bản phần mềm cập nhật.

Apple TV cập bến TV Sony.

Apple TV giúp người dùng chọn lựa những chương trình truyền hình, phim chỉ trong một ứng dụng duy nhất. Với dịch vụ Apple TV+, người dùng có thể xem những chương trình độc quyền, phim ngắn và phim tài liệu đến từ những nhà sáng tạo nổi tiếng trên thế giới, bao gồm: The morning show, See, Defending Jacob, Ted Lasso, Greyhound, The Banker, Boys State và Beastie Boys Story.

Sony khẳng định, với bộ vi xử lý X1 kết hợp cùng công nghệ hiển thị TRILUMINOS kèm những tính năng âm thanh của TV, người xem có thể trải nghiệm phim ảnh với chất lượng nguyên bản nhất từ Apple TV. Người dùng TV thông minh của Sony có thể tìm kiếm, mua hoặc thuê những bộ phim mới và phổ biến trên ứng dụng Apple TV, bao gồm những tựa phim với định dạng 4K HDR và Dolby Atmos. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể cá nhân hóa thư viện phim và thường xuyên được gợi ý những phim mới.

Một số dòng TV Sony cũng hỗ trợ AirPlay 2 và HomeKit2. Với Airplay 2, người dùng có thể trình chiếu video và những nội dung khác từ iPhone, iPad hoặc MacBook trực tiếp lên TV thông minh. HomeKit cho phép người dùng dễ dàng điều khiển TV thông minh với ứng dụng Home trên thiết bị Apple hay thông qua Siri.

Người dùng có thể đăng kí dịch vụ Apple TV+ tại ứng dụng Apple TV trên TV thông minh Sony, các thiết bị di động của Apple như: iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, MacBook và trên website https://www.apple.com/vn/tv/, với mức giá 119.000 đồng/tháng. Đáng chú ý, những khách hàng mới sở hữu các thiết bị của Apple có thể được tặng gói dịch vụ Apple TV+ miễn phí trong vòng 1 năm.

Cuối năm nay, ứng dụng Apple TV sẽ tiếp tục được cập nhật trên một số phiên bản TV Sony năm 2018, phần lớn mẫu TV năm 2019 và năm 2020.

