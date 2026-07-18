Ronaldo vượt Messi, trở thành cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất

Các từ khoá thuộc chủ đề bóng đã vẫn đang chiếm thế thượng phong trên các nền tảng tìm kiếm, dù giải đấu đã đi vào chặng cuối.

Thống kê trên nền tảng Cốc Cốc, tính từ ngày khai mạc đến hết bán kết, tổng lượng tìm kiếm của top 1.000 từ khóa thuộc chủ đề bóng đá đạt 29,5 triệu lượt.

Trong đó, lượng tìm kiếm các từ khóa chứa “World Cup” tăng 1.485%, còn nhóm từ khóa chủ đề “Bóng đá” tăng 309% so với một tháng trước khi giải đấu khởi tranh.

Bước vào giai đoạn knock-out, dù số lượng trận đấu giảm đáng kể, World Cup vẫn ghi nhận hơn 13 triệu lượt tìm kiếm. Mối quan tâm của người dùng có sự chuyển dịch sang các nội dung gắn với diễn biến của giải đấu, đặc biệt là các trận đấu loại trực tiếp và cơ hội đi tiếp của các đội tuyển.

Cụ thể, các tìm kiếm về “Trận đấu & Các cặp đối đầu” vươn lên dẫn đầu với khoảng 5 triệu lượt tìm kiếm, trong khi “Thể thức & Nhánh đấu” trở thành chủ đề được quan tâm nhiều hơn khi người dùng theo dõi kịch bản đi tiếp của các đội tuyển.

Ronaldo nghẹn ngào chia tay giải đấu sau trận thua 0-1 của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha tại vòng 1/16.

Ở hạng mục cầu thủ, Cristiano Ronaldo vươn lên dẫn đầu danh sách những cái tên được tìm kiếm nhiều nhất, vượt Lionel Messi, dù siêu sao này sớm dừng chân ngay ở vòng 1/16 khi đội tuyển Bồ Đào Nha bị thua đối thủ Tây Ban Nha với tỷ số 0-1.

Là hai siêu sao nhận được sự quan tâm đặc biệt, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có màn trình diễn trái ngược tại mùa World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp của họ.

Nếu như Cristiano Ronaldo có màn trình diễn nhạt nhoà và sớm phải dừng bước. Lionel Messi tiếp tục viết nên một chương rực rỡ trong sự nghiệp khi dẫn dắt Argentina tiến vào trận chung kết World Cup 2026.

Dù không còn duy trì cường độ hoạt động như thời đỉnh cao, siêu sao mang áo số 10 vẫn là linh hồn trong lối chơi của nhà đương kim vô địch.

Sau hành trình vòng bảng ấn tượng, Messi tiếp tục tỏa sáng ở vòng knock-out với những bàn thắng và các đường kiến tạo mang tính quyết định, đặc biệt là hai pha kiến tạo trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Anh ở bán kết, giúp Argentina giành quyền bảo vệ ngôi vương.

Messi đang có hành trình cực kỳ ấn tượng tại World Cup 2026.

Tính đến trước trận chung kết, Messi đã ghi 8 bàn thắng, nằm trong nhóm dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải, đồng thời đóng góp nhiều pha kiến tạo và cơ hội nguy hiểm cho đồng đội.

Anh cũng thiết lập thêm nhiều cột mốc lịch sử trong đó có kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử các kỳ World Cup, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Cũng ở vòng đấu loại trực tiếp, các tên tuổi gồm Haaland, Mbappe và Yamal đồng loạt tăng một bậc trên bảng xếp hạng, trong khi Jude Bellingham lần đầu góp mặt trong Top 6 cầu thủ được người dùng Việt Nam quan tâm nhất.

Ở góc độ đội tuyển, Argentina vươn lên trở thành đội tuyển được người dùng Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong giai đoạn knock-out. Đội tuyển này đã có những màn lội ngược dòng ngoạn mục trong các trận đấu loại trực tiếp trước khi bước vào chung kết.

Các trận đấu có sự góp mặt của Argentina đều nằm trong nhóm được tìm kiếm nhiều nhất ở vòng loại trực tiếp.

Bồ Đào Nha giữ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các đội tuyển được quan tâm nhiều nhất, dù đã sớm dừng chân tại vòng 1/16. Các đội tuyển lớn như Pháp, Tây Ban Nha và Anh cũng tiếp tục góp mặt trong nhóm nhận được nhiều sự quan tâm.

Messi cùng đội tuyển Argentina đã có nhiều màn lội ngược dòng ngoạn mục để bước chân vào trận chung kết World Cup 2026.

Theo nền tảng tìm kiếm Cốc Cốc, sự quan tâm của người dùng đối với World Cup không chỉ thể hiện qua xu hướng tìm kiếm mà còn được phản ánh qua hành vi theo dõi và cập nhật thông tin trong thời gian diễn ra các trận đấu.

Dữ liệu trên Cốc Cốc cho thấy, trong những ngày bóng lăn, lượng truy cập trung bình vào VTVgo tăng hơn 3 lần và TV360 tăng gấp 2 lần so với những ngày không có trận đấu.

Bên cạnh đó, các bài viết về World Cup trên các báo điện tử, website tin tức cũng ghi nhận lượng truy cập lớn, cho thấy nhu cầu cập nhật thông tin theo thời gian thực của người dùng Việt Nam trong chặng cuối giải đấu.

Trận chung kết của World Cup năm nay sẽ diễn ra vào 2h00, thứ Hai ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), hứa hẹn là màn so tài đỉnh cao giữa đội bóng giàu kỹ thuật là Tây Ban Nha và Argentina.