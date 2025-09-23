AWS phát triển nguồn nhân lực AI, tiếp sức chuyển đổi số Việt Nam

Tuy nhiên, nhân lực AI chất lượng cao lại đang là “nút thắt cổ chai”, khi nhiều tổ chức cho biết thiếu hụt nhân sự có kỹ năng đang cản trở việc ứng dụng và mở rộng công nghệ này.

Cơn khát nhân sự AI: thách thức lớn trong chuyển đổi số

AI tạo sinh (GenAI) đang phát triển nhanh chóng, mang lại cơ hội lớn nhất cho con người trên nhiều lĩnh vực trong thời đại Internet và công nghệ điện toán đám mây.

Ông Emmanuel Pillai, Giám đốc đào tạo và Chứng nhận khu vực ASEAN của AWS nhận định: “Các tổ chức trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam, vượt qua giai đoạn thử nghiệm AI để triển khai vào sản xuất thực tế, giải quyết những thách thức thực tế từ nghiên cứu thuốc đến đổi mới nông nghiệp và tối ưu hóa sạc xe điện. Giống như điện toán đám mây trước đó, AI tạo sinh đang thúc đẩy một sự thay đổi căn bản trong cách thức hoạt động của doanh nghiệp.”

Ông Nguyễn Lê Trúc Giang - Giám đốc điều hành của G-Asia Pacific Việt Nam; ông Emmanuel Pillai - Giám đốc đào tạo và Chứng nhận khu vực ASEAN của AWS

Lượng doanh nghiệp Việt Nam ứng dụng AI hiện nay ước tính có tới 47.000 đơn vị. Thế nhưng có tới 55% doanh nghiệp cũng nhận thấy rằng, thiếu nhân sự có kỹ năng là rào cản chính cho việc ứng dụng và mở rộng AI. Đáng lưu ý, nhiều doanh nghiệp đang thiếu lực lượng lao động tài năng để thực hiện các sáng kiến AI của họ.

Theo ông Pillai, kiến thức AI được dự báo sẽ là thiết yếu cho 50% công việc trong tương lai, nhưng chỉ 24% doanh nghiệp cảm thấy tự tin về khả năng AI của lực lượng lao động hiện tại. Chính sự thiếu hụt này có thể “đe dọa khả năng cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam. Nhu cầu nhân lực AI cấp thiết đến mức các doanh nghiệp sẵn sàng tăng mức lương lên 40% cho ứng viên có kỹ năng AI tốt”, Pillai nhấn mạnh.

Tăng cường đào tạo nhân lực AI, đón đầu xu hướng

Kể từ năm 2017, AWS đã đào tạo hơn 1,8 triệu người trên khắp Đông Nam Á (ASEAN) về kỹ năng điện toán đám mây và AI. Tại Việt Nam, hơn 100.000 người đã thụ hưởng đào tạo điện toán đám mây và AI từ AWS qua các sáng kiến: AWS Skills Builder, AWS Educate và AWS Skills Guild.

Bên cạnh đó, AWS còn triển khai các chương trình trong nước như AWS Vietnam Study Group và First Cloud Journey, nhằm giúp sinh viên và chuyên gia có kinh nghiệm nâng cao chuyên môn về điện toán đám mây, xây dựng mạng lưới chuyên nghiệp và thăng tiến trong sự nghiệp.

Hiện Vietnam AWS Study Group đã tổ chức hơn 250 hội thảo thực hành, trong khi các tình nguyện viên cộng đồng đã dịch hơn 1.120 blog kỹ thuật AWS sang tiếng Việt, giúp các thành viên cập nhật các công nghệ và xu hướng mới nhất bao gồm AI tạo sinh, phân tích dữ liệu, bảo mật và phát triển ứng dụng.

Còn First Cloud Journey đã đạt được thành công đáng kể với hơn 210 sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm trong ngành, và tổng số đăng ký đạt 8.000 người tham gia qua 8 khóa kể từ năm 2021.

Hơn nữa, sáng kiến “AI Ready” năm 2023 của AWS còn cung cấp 30 khóa học miễn phí về AI và AI tạo sinh bằng tiếng Việt, giúp người học tiếp thu kỹ năng được yêu cầu cao và tiếp cận cơ hội nghề nghiệp mới.

Các chương trình của AWS đã mang lại lợi ích lớn phát triển nhân lực AI cho các doanh nghiệp. Ví dụ, G-AsiaPacific đã xây dựng được đội ngũ mạnh là nhờ kết nối với các hoạt động cộng đồng của AWS, tiêu biểu là chương trình First Cloud Journey.

Chị Phạm Thị Hồng Hạnh, Chuyên gia tư vấn đám mây, G-Asia Pacific Việt Nam.

Chị Phạm Thị Hồng Hạnh, Chuyên gia tư vấn đám mây của G-Asia Pacific, chia sẻ rằng, ban đầu chưa hiểu hết độ phức tạp của GenAI. Nhưng thông qua chương trình First Cloud Journey, chị đã được các kiến trúc sư giải pháp (SA) của AWS hỗ trợ về mặt kỹ thuật, cung cấp những tài liệu tham khảo và thông qua các buổi đào tạo chuyên về AI, góp ý kỹ lưỡng những dự án nên đã đạt được những thành quả đáng mừng trong mảng GenAI như ngày hôm nay.

“Một con đường mới, công việc mới tuy đầy những thử thách nhưng sẽ giúp bản thân tự tin nhập cuộc với thời đại của AI hơn”, chị Hạnh nói.