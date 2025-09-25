Intel giới thiệu phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí bằng AI, chỉ chạy trên AI PC

Intel vừa trình diễn khả năng ứng dụng thực tế của các mẫu AI PC trang bị bộ vi xử lý Intel Core Ultra để tăng hiệu suất làm việc, khả năng sáng tạo.

Theo đó, các tác vụ sáng tạo hậu kỳ ảnh và video vốn tốn nhiều thời gian, ví dụ như xóa vật thể không mong muốn khỏi hậu cảnh hay tách lời ca sĩ ra khỏi bài hát khi chỉnh sửa âm thanh, giờ đây có thể được thực hiện chỉ bằng vài cú nhấp chuột đơn giản trên một chiếc AI PC, ngay cả khi không có kết nối Wi-Fi.

Các tính năng AI chạy trực tiếp không cần Internet trên AI PC.

Intel cũng giới thiệu ứng dụng miễn phí Intel AI Playground dành cho những người dùng mới bắt đầu tìm hiểu cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Với giao diện trực quan và dễ sử dụng, AI Playground cung cấp một loạt các tính năng AI giúp người dùng tạo hình ảnh từ văn bản, cải thiện và tạo điểm nhấn cho hình ảnh, nhận câu trả lời từ chatbot AI,…

Theo Intel, AI PC có thể giúp người dùng tăng tốc các công việc hàng ngày, bao gồm soạn thảo email, sắp xếp lịch, hay cải thiện các tác vụ nâng cao hiệu suất như tăng cường làm mờ hậu cảnh và khử tiếng ồn trong các cuộc gọi video. Đây chỉ là một phần trong hơn 400 tính năng được tăng tốc bởi AI mà Intel đã hợp tác với các nhà phát triển phần mềm hàng đầu thế giới để mang đến cho người dùng.

Chính thức ra mắt vào cuối năm 2024, dòng vi xử lý Intel Core Ultra 200V đã xác lập một tiêu chuẩn mới về hiệu quả sử dụng năng lượng cho kiến trúc x86 của Intel. Ngoài ra, vi xử lý này đại diện cho một bước đột phá toàn diện, từ hiệu năng xử lý, đồ họa, tương thích ứng dụng, cho đến các cải tiến về bảo mật và khả năng tối ưu AI.

Về mặt sức mạnh, dòng chip này mang lại hiệu năng trên mỗi luồng cao gấp ba lần và hiệu năng cao nhất tăng 80%, đồng thời cho phép thời lượng pin sử dụng thực tế lên đến 20 giờ. Hiện đã có loạt mẫu AI PC tích hợp vi xử lý này đến từ các thương hiệu Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo và MSI.