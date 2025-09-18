AI khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng vọt, nguy cơ ảnh hưởng lưới điện

Tại hội nghị Innovation Day 2025 với chủ đề “Hạ tầng số sẵn sàng cho AI - Động lực tăng trưởng mới của Việt Nam”, các chuyên gia đã cùng thảo luận về cách trí tuệ nhân tạo (AI) tái định hình việc thiết kế, vận hành và tối ưu hạ tầng, cũng như làm thế nào để tận dụng làn sóng AI trong việc xây dựng một tương lai linh hoạt, thông minh và bền vững hơn.

Theo các chuyên gia, AI không còn là công nghệ của tương lai mà hiện diện trong mọi lĩnh vực, trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho tiến trình số hóa và tăng trưởng bền vững. Để bắt kịp làn sóng AI, chúng ta cần một cuộc cách mạng trong xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu, thiết kế xây dựng tòa nhà thông minh, lưới điện thông minh.

AI đang mở ra cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt là năng lượng.

Hạ tầng số cho kỷ nguyên AI

AI đang trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả các công nghệ. Làn sóng đó lan tỏa mạnh mẽ đến Việt Nam và các nước trong khu vực, mở ra những cơ hội chưa từng có. Ở ASEAN, AI được kỳ vọng sẽ đóng góp thêm 10 - 18% vào tổng mức tăng trưởng GDP, tương đương khoảng 1.000 tỷ USD vào năm 2030.

Tuy nhiên, sự bùng nổ AI đi kèm mức tiêu thụ năng lượng tăng vọt. Theo IEA, dự báo đến năm 2028, AI có thể chiếm 15 - 20% tổng mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu, tăng đáng kể so với mức 8% hồi năm 2023. Cùng lúc đó, mô hình xử lý dữ liệu đang chuyển dịch từ tập trung sang phân tán với khoảng 50% tác vụ AI dự kiến sẽ được xử lý theo mô hình hybrid, nghĩa là kết hợp giữa trung tâm dữ liệu và xử lý tại biên.

Tất cả dẫn đến nhu cầu phải tái thiết hạ tầng công nghệ để sẵn sàng cho AI, từ trung tâm dữ liệu đến cách vận hành tòa nhà, lưới điện. Hội nghị Innovation Day 2025 đưa ra những phân tích và giải pháp thiết thực cho vấn đề này, với chuỗi thảo luận chuyên sâu về các nội dung:

Hạ tầng trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI: Schneider Electric giới thiệu các giải pháp công nghệ cho trung tâm dữ liệu như làm mát bằng chất lỏng trực tiếp đến chip, tủ rack mật độ cao, hệ thống UPS ba pha công suất lớn,… nhằm đáp ứng nhu cầu tối ưu hiệu suất, tăng khả năng chống chịu với sự cố bất thường.

Một số thiết bị điện tối ưu năng lượng cho kỷ nguyên AI.

Ứng dụng AI trong tòa nhà thông minh: Các giải pháp quản lý năng lượng của Schneider Electric giúp khách hàng giảm tới 45% lượng khí thải carbon vận hành tòa nhà. Đặc biệt, chúng giúp chuyển từ mô hình tiêu thụ điện truyền thống sang tích hợp cung - cầu năng lượng, nơi tòa nhà vừa sử dụng điện vừa sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo.

Ứng dụng AI vào lưới điện thông minh: Nhờ ứng dụng công nghệ số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), các công ty điện lực có thể giám sát toàn bộ lưới điện theo thời gian thực ngay tại trung tâm điều khiển. Các phần mềm như EcoStruxure ADMS và AVEVA Unified Operations Center giúp theo dõi điện áp, dòng điện, điểm đóng/ngắt và phát hiện sớm các sự cố bất thường.

Với danh mục giải pháp hạ tầng E2E (end-to-end) tích hợp cả phần cứng và phần mềm, Schneider Electric đóng vai trò là đối tác giúp các tổ chức, doanh nghiệp triển khai trung tâm dữ liệu AI, thúc đẩy tiến trình số hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, hướng tới phát triển bền vững.

AI định hình tương lai chuyển đổi số bền vững

Trong khuôn khổ Innovation Day 2025, Schneider Electric giới thiệu Innovation Hub - không gian trải nghiệm các giải pháp công nghệ xây dựng một tương lai bền vững và sẵn sàng cho AI. Với bốn khu trưng bày chính, Innovation Hub mang đến cái nhìn toàn cảnh về cách Schneider Electric ứng dụng AI và chuyển đổi số để thúc đẩy tăng trưởng xanh:

Trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho AI: Gồm các giải pháp cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng, bền vững, mật độ cao, điển hình là trung tâm dữ liệu dạng module. Một số thiết bị được trưng bày là Galaxy VXL, Galaxy VS, Easy UPS, MV/LV switchgear; giải pháp làm mát bằng chất lỏng của Motivair và nền tảng EcoStruxure for Data Centers.

Tòa nhà thông minh: Gồm các giải pháp ứng dụng AI để tối ưu năng lượng sử dụng trong các tòa nhà, tăng cường sự thoải mái và đóng góp vào mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Có thể kể đến Trung tâm Vận hành Thống nhất của AVEVA, hệ thống điều khiển HVAC bằng AI, các nền tảng EcoStruxure Building Operation, ETAP…

Năng lượng xanh và lưới điện linh hoạt: Gồm các giải pháp AI hỗ trợ quản lý năng lượng tái tạo, ổn định lưới điện và hiệu quả năng lượng như EcoStruxure Grid & DERMS, Microgrid Advisor. Các tủ đóng cắt trung thế như RM AirSet, MCSeT tích hợp EvoPacT không sử dụng khí SF6.

Impact Maker: Khu vực này thể hiện vai trò của Schneider Electric trong việc phát triển bền vững, đầu tư tạo tác động. Các giải pháp được giới thiệu có EcoStruxure Resource Advisor theo dõi lượng phát thải carbon và năng lượng theo thời gian thực, giải pháp khử carbon Scope 1-3, …