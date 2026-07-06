Cặp đôi "no đòn" vì đăng clip "khóa môi" lên MXH TikTok

Mới đây, một cặp đôi chưa kết hôn tại tỉnh Aceh, Indonesia bị người dân tố giác, sau khi đoạn video ghi lại cảnh cả hai hôn nhau được phát tán trên MXH. Vì thế, ngày 2/7 vừa qua, chính quyền ở Aceh đã công khai phạt roi cặp đôi này.

Theo trang AFP, danh tính và độ tuổi của cặp đôi này không được công bố. Họ bị xử phạt tại một công viên ở thành phố Banda Aceh, thủ phủ của tỉnh Aceh, mỗi người bị đánh 21 roi.

Phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết, hàng chục người dân đứng xung quanh theo dõi quá trình thi hành án. Một số người còn hô lớn yêu cầu phải "đánh mạnh hơn".

Người phụ nữ đau đớn khi bị phạt bằng roi.

Cảnh sát trưởng thành phố Banda Aceh cho biết, cặp đôi bị phát hiện đang hôn nhau trong một buổi livestream trên TikTok. Sau khi đoạn video được lan truyền, một số người đã trình báo vụ việc với chính quyền, dẫn đến cuộc điều tra và quyết định xử phạt.

Theo giới chức trách tại địa phương, đây là lần đầu tiên tại tỉnh Aceh có trường hợp bị phạt sau khi có hành vi vi phạm được phát hiện thông qua MXH.

Được biết cùng ngày hôm đó, một cặp đôi khác cũng bị đánh 27 roi vì có hành vi tiếp xúc thân mật. Hai người đàn ông khác lần lượt bị đánh 29 roi và 8 roi do liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Người đàn ông bị phạt roi vì có hành vi phạm quy định của địa phương.

Trước đó vào tháng 5/2026, chính quyền tỉnh Aceh cũng đã phạt 100 roi đối với hai người đàn ông và hai phụ nữ vì vi phạm các quy định của địa phương. Ngoài ra, 5 người khác bị xử phạt vì một số hành vi khác, bao gồm ở riêng với người khác giới không phải vợ hoặc chồng và sử dụng đồ uống có cồn.

Aceh là địa phương duy nhất tại Indonesia áp dụng những quy định có liên quan đến tôn giáo trong hệ thống pháp luật địa phương. Vì vậy, một số hành vi được xem là bình thường ở nhiều nơi trên thế giới có thể bị xử lý theo quy định tại đây.

Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) bày tỏ sự quan ngại về hình thức xử phạt này và kêu gọi chính quyền địa phương chấm dứt việc phạt đòn roi. Sự việc cũng cho thấy sự khác biệt về hệ thống pháp luật, văn hóa và tôn giáo giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ.