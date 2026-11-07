5 bộ sạc di động và chuyển đổi đa năng cho người dùng nhiều thiết bị

Mokin vừa giới thiệu 5 phụ kiện công nghệ mới, gồm bộ chuyển đổi USB-C, bộ sạc GaN, pin dự phòng không dây và trạm sạc tích hợp. Một số sản phẩm được trang bị màn hình kỹ thuật số để hiển thị công suất hoặc trạng thái hoạt động.

Một số sản phẩm sạc mới trình làng.

GaN Wall Charger 140W GP140B

GaN Wall Charger 140W GP140B là bộ sạc sử dụng công nghệ bán dẫn Gallium Nitride (GaN), hỗ trợ công suất đầu ra tối đa 140W. Sản phẩm có tổng cộng 4 cổng sạc, gồm 3 cổng USB-C và một cổng USB-A.

Với loạt cổng đa dạng như vậy, người dùng có thể sử dụng bộ sạc cho laptop, smartphone, máy tính bảng và các thiết bị điện tử cá nhân. Sản phẩm còn được tích hợp màn hình kỹ thuật số để theo dõi trạng thái và công suất sạc.

Wireless PowerBank MOPB0608

Có dung lượng pin 10.000mAh, MOPB0608 hỗ trợ sạc không dây chuẩn Qi2 với công suất tối đa 15W và sạc nhanh USB-C Power Delivery 35W. Sản phẩm được trang bị hệ thống quạt làm mát chủ động nhằm hỗ trợ kiểm soát nhiệt độ trong quá trình sạc không dây.

Nhờ khả năng sạc không dây và có dây, MOPB0608 có thể phục vụ nhu cầu nạp năng lượng cho smartphone trong nhiều tình huống sử dụng, kể cả khi người dùng muốn vừa sạc vừa xem nội dung trên điện thoại. Ngoài ra, thiết bị còn có màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin và chân đỡ điện thoại tích hợp.

PowerBank MOPB0603

Cũng thuộc nhóm pin dự phòng, PowerBank MOPB0603 có dung lượng 10.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery công suất 35W. Khác với phiên bản MOPB0608, sản phẩm này tập trung vào khả năng kết nối có dây khi tích hợp trực tiếp cáp USB-C trên thân pin.

MOPB0603 còn có màn hình LED hiển thị dung lượng pin còn lại. Với công suất sạc 35W, thiết bị hướng đến nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dùng smartphone và các thiết bị điện tử tương thích.

160W GaN All-in-One Station MOPU1102

Thiết bị kết hợp giữa bộ sạc đa cổng và trạm sạc, hướng đến người dùng chuyên nghiệp hoặc những không gian làm việc sử dụng nhiều thiết bị. Sản phẩm có tổng công suất đầu ra tối đa 160W, tích hợp nhiều cổng USB-C, USB-A, HDMI và Ethernet.

MOPU1102 hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ lên đến 10Gbps, đồng thời có khả năng xuất hình ảnh ra hai màn hình 4K trên các thiết bị tương thích. MOPU1102 được trang bị màn hình LCD kích thước 2,26 inch để theo dõi trạng thái hoạt động.

Hub AI 6-in-1 MOUC6602

Hub này là bộ chuyển đổi dành cho laptop và các thiết bị sử dụng cổng USB-C. Sản phẩm tích hợp các cổng HDMI, USB-A, USB-C và Power Delivery trong một thiết bị nhỏ gọn.

Thiết bị hỗ trợ xuất hình ảnh độ phân giải tối đa 4K ở tần số quét 60Hz, truyền dữ liệu với tốc độ lên đến 10Gbps và cấp nguồn Power Delivery công suất tối đa 100W. Điểm đáng chú ý là màn hình kỹ thuật số tích hợp, cho phép người dùng theo dõi trạng thái hoạt động của các cổng kết nối.

Mokin được hình thành năm 2016, ban đầu tập trung phát triển các phụ kiện USB-C như hub, bộ chuyển đổi và cáp kết nối, sau đó mở rộng sang bộ sạc GaN, pin dự phòng, trạm sạc và giải pháp sạc không dây. Tại Việt Nam, 5 sản phẩm trên được Viettel Distribution nhập khẩu và phân phối.