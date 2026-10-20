Xuất hiện pin sạc dự phòng không dây từ tính đầu tiên tích hợp quạt làm mát

Người dùng iPhone hẳn đã quen với tình huống thiết bị sạc nhanh trong vài phút đầu khi vừa gắn vào sạc dự phòng từ tính, sau đó nóng dần lên và tốc độ sạc âm thầm giảm xuống. Nguyên nhân đến từ một nguyên lý vật lý đơn giản: Sạc không dây truyền năng lượng thông qua hiện tượng ghép nối giữa các cuộn dây, và một phần năng lượng bị thất thoát dưới dạng nhiệt.

Pin sạc có dung lượng 10.000mAh và 4 tùy chọn màu sắc.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) là pin dự phòng từ tính đầu tiên chấm dứt sự đánh đổi này. Sản phẩm vừa duy trì công suất sạc không dây 25W, vừa giữ bề mặt tiếp xúc với tay ở mức 36 độ C. Kết quả đã được SGS - tập đoàn hàng đầu thế giới về thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận xác nhận khi trao cho MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) chứng nhận Hiệu suất Cao cấp SGS đầu tiên và duy nhất trên thế giới dành cho pin dự phòng không dây.

Theo mô tả từ nhà sản xuất, MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) sẽ xử lý nhiệt ngay từ nguồn phát sinh. Cell pin có điện trở thấp được phát triển cùng nhà cung cấp pin cho iPhone, duy trì điện trở trong dưới 10mΩ - thấp hơn đáng kể so với mức 30 - 80mΩ phổ biến trong ngành, nhờ đó giảm lượng nhiệt tạo ra ngay từ đầu. Cell pin này cũng vượt qua 5 bài kiểm tra an toàn: Sạc quá mức 1,3 lần ở điện áp 5,889V; thử nghiệm trong buồng nhiệt 130 độ C; xuyên đinh 4mm; chịu lực nghiền 14kN; và lão hóa qua 300 chu kỳ sạc mà không giải phóng lithium.

Ảnh trích từ video kiểm tra an toàn.

Tiếp đó, một quạt thu nhỏ đưa nhiệt ra khỏi cuộn sạc - bộ phận nóng nhất của hệ thống, rồi thoát qua ống dẫn chuyên dụng ở góc dưới, hướng luồng khí nóng ra xa tay người dùng và điện thoại. Cửa hút và cửa thoát khí được tách biệt để khí nóng không bị hút ngược trở lại. Đồng thời, lớp graphene và cảm biến nhiệt độ phối hợp với quạt để duy trì bề mặt tiếp xúc với tay ở mức 36 độ C hoặc thấp hơn.

Ngược lại, pin dự phòng từ tính thông thường chủ yếu dựa vào vỏ kim loại để tản nhiệt thụ động. Khi sạc tốc độ cao, nhiệt độ bề mặt có thể vượt 45 độ C, khiến điện thoại chủ động giảm tốc độ sạc để tự bảo vệ.

Khi nhiệt độ được kiểm soát, tốc độ sạc cũng được duy trì. Hãng công bố, MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) sạc iPhone 17 Pro lên 50% trong 25 phút, trong khi mức trung bình của ngành đối với sạc không dây 25W là 47 phút. Pin dự phòng không dây 15W của Anker (mẫu A1654) cũng cần 47 phút.

Anker MagGo Power Bank 2 Pro (A110R) có giá bán lẻ đề xuất 2,95 triệu đồng.