Pin sạc dự phòng dùng chuẩn từ tính mới cho tốc độ nhanh hơn gấp rưỡi

Mazer vừa giới thiệu hệ sinh thái giải pháp sạc, nguồn điện và kết nối dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Các sản phẩm trải rộng từ củ sạc GaN, cáp sạc tốc độ cao, pin sạc dự phòng, sạc không dây Qi2/Qi2.2, đế sạc đa thiết bị, hub và giải pháp kết nối đến bộ chuyển đổi du lịch.

Theo đó, nhiều công nghệ sạc thế hệ mới đã được ứng dụng. Nổi bật là công nghệ bán dẫn GaN và GaN7, cho phép tăng mật độ công suất, nâng cao hiệu suất chuyển đổi năng lượng và kiểm soát nhiệt tốt hơn trong một thiết kế nhỏ gọn. Thậm chí, một số giải pháp GaN/GaN7 được hãng công bố đạt hiệu suất năng lượng lên đến 95%.

Pin sạc dự phòng không dây M-MagAir31.

Họ cũng tích hợp các chuẩn sạc nhanh như USB-C Power Delivery 3.2 (PD 3.2), cho phép điều chỉnh điện áp và công suất phù hợp với từng thiết bị. Nhờ đó, một hệ sinh thái sạc có thể đáp ứng linh hoạt từ iPhone, smartphone, máy tính bảng đến laptop sử dụng cổng sạc USB-C.

Đối với các giải pháp không dây, hãng linh kiện này còn đón đầu thế hệ sạc từ tính mới với Qi2 và Qi2 25W (được chứng nhận chuẩn Qi2.2). So với mức công suất tối đa 15W của Qi2 thế hệ đầu, Qi2.2 nâng công suất sạc từ tính lên đến 25W, đồng thời sử dụng cơ chế căn chỉnh bằng nam châm để đặt thiết bị đúng vị trí.

Song song với hiệu suất, hệ thống bảo vệ thông minh InfiniteShield hỗ trợ giám sát nhiệt độ và bảo vệ thiết bị trước các điều kiện sạc bất thường trên những sản phẩm được trang bị. Một số dòng sản phẩm còn tích hợp màn hình thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (Smart AI Display) và hệ thống quản lý công suất thông minh.

Một sản phẩm như vậy có thể kể đến là pin sạc dự phòng không dây M-MagAir31 dung lượng 10.000mAh. MagAir31 có kích thước 104 x 69 x 16,5mm, trọng lượng 200g cùng màn hình kỹ thuật số hiển thị tình trạng pin và sạc, đạt các chuẩn an toàn năng lượng UN38.3 và CCC.

Với trạm sạc di động, MagFold07 tích hợp ba khu vực sạc trong một thiết kế gập gọn, cho phép sạc đồng thời iPhone, Apple Watch và AirPods với tổng công suất không dây lên đến 35W. Điểm nổi bật là khu vực sạc điện thoại đạt chứng nhận chuẩn Qi2.2, cung cấp công suất lên đến 25W; hỗ trợ sạc Apple Watch và tai nghe không dây ở mức công suất tối đa 5W cho mỗi thiết bị.

Trạm sạc di động MagFold07.

Củ sạc thì có PrestigeGaN 60W Dynamic Power Adapter, nổi bật với công nghệ tăng ường công suất động (Dynamic Power Boost) lên đến 60W. Công nghệ bán dẫn GaN7 kết hợp hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 95% giúp giảm hao phí điện năng, kiểm soát nhiệt và tối ưu kích thước củ sạc.

Sản phẩm hỗ trợ các công nghệ PD 3.2, DPS và AVS, kết hợp vi điều khiển thông minh Smart MCU để quản lý điện áp và phân phối công suất theo thiết bị kết nối. Hệ thống bảo vệ đa lớp hỗ trợ chống quá dòng, quá áp, quá nhiệt và ngắn mạch, cân bằng giữa hiệu suất sạc.

Cùng với các sản phẩm, còn có cáp sạc InfiniteLink Cobra3 240W hỗ trợ USB Power Delivery 3.1 với công suất lên đến 240W. Cáp được tích hợp chip E-Marker, hỗ trợ nhận diện và giao tiếp thông số nguồn giữa cáp, bộ sạc và thiết bị, đáp ứng yêu cầu truyền tải công suất cao.

Điểm khác biệt của Cobra3 nằm ở hệ thống nam châm tích hợp dọc thân cáp, giúp dây tự liên kết và cuộn gọn nhanh chóng, hạn chế rối dây và tối ưu không gian sử dụng. Cấu trúc dây bện nylon tăng độ bền và khả năng chống mài mòn.

Cáp sạc từ tính tự cuộn M-Cobra30 InfiniteLink Cobra3