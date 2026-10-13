Những chuẩn công nghệ cần lưu ý khi chọn pin sạc dự phòng di động

Sự phát triển của các thiết bị di động đang khiến nhu cầu về phụ kiện sạc thay đổi đáng kể. Người dùng không chỉ quan tâm một bộ sạc có công suất bao nhiêu watt, mà nên chú ý thêm đến kích thước, khả năng cấp nguồn đồng thời cho nhiều thiết bị, nhiệt độ vận hành, chuẩn giao tiếp sạc và các cơ chế bảo vệ.

Một dòng pin sạc dự phòng không dây Qi2.

Trong bối cảnh đó cùng với sự ra đời của iPhone 18 Pro series mới, các thương hiệu phụ kiện vừa đồng loạt giới thiệu hệ sinh thái giải pháp sạc và kết nối thế hệ mới. Như với Mazer, họ tuyên bố tập trung vào ba yếu tố hiệu suất, an toàn và tính di động. Tùy sản phẩm, giải pháp có thể được tích hợp công nghệ sạc nhanh, sạc không dây và kết nối dành cho nhu cầu sử dụng thiết bị ngày càng đa dạng.

Công nghệ tối ưu sạc GaN

Cụ thể, họ đã phát triển các giải pháp sạc ứng dụng công nghệ GaN (Gallium Nitride), cho phép tối ưu mật độ công suất và hiệu suất chuyển đổi năng lượng, qua đó tạo ra những bộ sạc công suất cao trong kích thước nhỏ gọn hơn.

Ngoài ra, trên các dòng sản phẩm tương thích, hệ sinh thái sạc hỗ trợ những công nghệ như USB Power Delivery, PPS và AVS, giúp bộ sạc và thiết bị thương lượng điện áp, dòng điện và công suất phù hợp với từng điều kiện sử dụng.

Pin sạc không dây có thể hít vào mặt lưng iPhone.

Sạc nhanh không dây Qi2

Thêm nữa, một trong những công nghệ nhận được nhiều sự quan tâm là thế hệ sạc không dây từ tính Qi2. Bên cạnh khả năng căn chỉnh thiết bị với vùng sạc thông qua cơ chế từ tính, thế hệ Qi2 25W mở rộng công suất sạc không dây chuẩn Qi lên đến 25W, so với mức 15W của thế hệ Qi2 ban đầu.

Hãng đang đưa công nghệ này vào hệ sinh thái sạc không dây và pin dự phòng của hãng. Đối với pin dự phòng từ tính, việc giảm sự phụ thuộc vào dây cáp cũng phù hợp với một trong những yếu tố cốt lõi trong triết lý sản phẩm mang tính di động cao.

Các tiêu chuẩn sạc an toàn

Các dòng pin và sạc tích hợp hệ thống bảo vệ InfiniteShield, được thiết kế nhằm kiểm soát những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình sạc như quá dòng, quá áp, quá nhiệt và ngắn mạch. Tùy từng sản phẩm và thị trường, sản phẩm có thể đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận hoặc hồ sơ tuân thủ liên quan như CCC, UN38.3, CE, IEC, IMDA và SDS.

Đối với pin lithium, UN38.3 bao gồm hệ thống thử nghiệm liên quan đến an toàn trong quá trình vận chuyển, với các điều kiện thử nghiệm như mô phỏng độ cao, nhiệt độ, rung, va đập và ngắn mạch bên ngoài. Chẳng hạn, người dùng có thể nhanh chóng quét mã QR trên sản phẩm MagAir 31 để truy xuất thông tin chứng nhận liên quan.